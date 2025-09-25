هونر تطلق هاتف Honor X9d 5G ببطارية مميزة

كشفت شركة هونر عن هاتفها الجديد HONOR X9d 5G ضمن سلسلة X9 ذات الشعبية الواسعة، بعدما طُرح في الصين خلال يوليو الماضي تحت اسم HONOR X70، مع تحسينات ملحوظة في أداء الكاميرات.

ويأتي الهاتف مزودًا بشاشة AMOLED قياسها 6.79 إنشات بدقة قدرها 1.5K ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، مع سطوعٍ يصل إلى 6000 شمعة. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 4 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت.

ومن أبرز ما يميز الهاتف بطاريته العملاقة من الجيل الثالث المصنوعة من السيليكون الكربوني بسعة تبلغ 8300 ميلي أمبير، وتَعِد الشركة بعمرٍ افتراضي للبطارية يصل إلى ست سنوات.

وحتى مع السعة الكبيرة، فإن وزن الجهاز أقل من 200 جرام، وسمكه أقل من 8 ملم، مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 66 واطًا، في حين تغيب ميزة الشحن اللاسلكي التي توفرت في النسخة الصينية البالغة سعتها 512 جيجابايت.

ويُعد HONOR X9d 5G أول هاتف ذكي يحصل على شهادة SGS Triple-resistant Premium Performance التي تؤكد مقاومته الصدمات حتى ارتفاع 2.5 مترًا، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار وفق معايير IP69K + IP68 + IP66، مما يجعله قادرًا على تحمّل الرذاذ والأمطار وضغط المياه العالي، فضلًا عن الحماية من الجزيئات الدقيقة مثل الرمال والغبار الصناعي.

ويعتمد الهاتف وفقًا لما ذكرته هونر على زجاجٍ فائق الصلابة بتصميمٍ متعدد الطبقات، مع طبقة مُخصصة لتعزيز امتصاص الصدمات.

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان، وهي البني والأسود والذهبي والأخضر. ويُطرح الهاتف بسعر يبدأ من 350 دولارًا أمريكيًا للنسخة ذات الذاكرة العشوائية البالغة 12 جيجابايت مع سعة تخزين قدرها 256 جيجابايت.