كوالكوم تكشف عن معالجها الرائد Snapdragon 8 Elite Gen 5 بقدرات متقدمة

أعلنت شركة كوالكوم رسميًا أحدث معالجاتها الموجهة لهواتف أندرويد الرائدة، وهو Snapdragon 8 Elite Gen 5، الذي يأتي بتطورات كبيرة على مستوى الأداء واستهلاك الطاقة، إلى جانب تعزيز تجربة الذكاء الاصطناعي في الأجهزة مباشرة.

ويعتمد المعالج على الجيل الثالث من وحدة Oryon CPU، التي تضم نواتين أساسيتين بتردد يصل إلى 4.6 جيجاهرتز وست نوى أداء بتردد يصل إلى 3.62 جيجاهرتز.

وتؤكد كوالكوم أن وحدة المعالجة المركزية الجديدة تقدم كفاءة في استهلاك الطاقة أفضل بنسبة قدرها 35%، مما يسهم في رفع كفاءة النظام على الشريحة ككل بنسبة قدرها 16%.

وأما وحدة الرسومات Adreno GPU المُحدّثة، فقد حسّنت أداء الألعاب بنسبة تصل إلى 23%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنحو 20%، كما حصلت وحدة الذكاء الاصطناعي Hexagon NPU على تحديثات تمنحها أداءً أسرع بنسبة قدرها 37% مقارنةً بالجيل السابق، مع توفير أفضل في استهلاك الطاقة.

وتقول الشركة إن هذه المزايا، إلى جانب Snapdragon Sensing Hub، ستتيح تجارب ذكاء اصطناعي شخصية تتطور مع الاستخدام بمرور الوقت.

وفي ما يتعلق بالتصوير، يدعم المعالج الجديد وحدة معالجة الصور ISP القادرة على تشغيل ترميز الفيديو الاحترافي APV، إضافةً إلى تقنية جديدة تسمح بإدخال تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على كل إطار على حدة، وتشمل المزايا الأخرى الضبط التلقائي الذكي للتركيز والتعريض وتوازن اللون الأبيض.

ويأتي المعالج مزودًا بمودم X85 الذي كشفت عنه الشركة في وقت سابق من هذا العام، ويُقلل زمن استجابة الألعاب عبر الشبكة بنسبة قدرها 50% بفضل تقنية “الواي فاي المعززة بالذكاء الاصطناعي”.

ومن المنتظر أن تبدأ كبرى الشركات المصنعة لهواتف أندرويد في الاعتماد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ضمن أجهزتها الرائدة قريبًا.