قرار غير مسبوق.. مايكروسوفت تمنع الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى بعض خدماتها

أعلنت شركة مايكروسوفت وقف وصول الجيش الإسرائيلي إلى مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما تبيّن استخدامها في عمليات المراقبة الواسعة للفلسطينيين.

وأوضح براد سميث، رئيس الشركة، في مذكرة داخلية للموظفين أن القرار جاء عقب تقارير من صحيفة الغارديان البريطانية أشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية خزّنت في منصة “آزور Azure” تسجيلات وبيانات تصل إلى نحو “مليون مكالمة في الساعة” من الاتصالات التي يجريها الفلسطينيون.

وأكد سميث أن مراجعة مايكروسوفت الداخلية وجدت دلائل تدعم صحة بعض ما ورد في تلك التقارير، مضيفًا أن الشركة أخطرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بقرارها تعطيل بعض الاشتراكات والخدمات، ومنها خدمات تخزين سحابي وتقنيات ذكاء اصطناعي، وذلك لضمان عدم استخدام منتجاتها في مراقبة المدنيين على نطاق واسع.

وشدّد سميث على أن هذا الإجراء لا يمس العقود الأخرى التي تجمع الشركة بالحكومة الإسرائيلية، ولا يؤثر في تعاونها في مجال الأمن السيبراني مع إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، ومنها الشراكات القائمة في إطار “اتفاقيات أبراهام”.

ومن جهتها، ذكرت الغارديان أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بنقل ما يصل إلى 8 تيرابايت من البيانات من منصة “ّآزور” إلى خدمات “أمازون ويب السحابية”، بعد أيام قليلة من نشر التقارير الأولية.

يُذكر أن قرار مايكروسوفت جاء في أعقاب ضغوط داخلية وخارجية شملت احتجاجات من موظفين حاليين وسابقين في مقر الشركة، أسفرت حديثًا عن فصل خمسة موظفين.

وقاد نشطاء من مجموعة “لا آزور للفصل العنصري” سلسلة من التحركات منذ أكثر من عام، شملت اقتحام مكتب الرئيس براد سميث، إلى جانب مقاطعة فعاليات الشركة في مناسبات مختلفة.

وفي بيانٍ للمجموعة تعقيبًا على القرار، وصف الناشط حسام نصر الخطوة بأنها “انتصار غير مسبوق”، كونها أول مرة توقف فيها شركة تكنولوجية أمريكية بيع بعض خدماتها للجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة.

وأضاف نصر أن نطاق القرار ما زال محدودًا؛ إذ يقتصر على وحدة واحدة من الجيش، في حين تبقى غالبية عقود مايكروسوفت مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سارية.

وأكد نصر أن هذا التطور “لن يزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة الضغط حتى تتحقق كافة مطالبنا، وإلى أن تنال فلسطين حريتها”.