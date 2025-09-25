آبل توضح سبب ظهور خدوش على هواتف آيفون 17 برو في متاجرها

أوضحت شركة آبل رسميًا أن الخدوش أو العلامات التي لاحظها الزوار على النماذج المعروضة لهاتفي آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس في متاجرها لا تعود إلى عيبٍ في التصميم، بل إلى شواحن MagSafe المعروضة في المتاجر.

وذكرت الشركة في تصريحات رسمية لموقع 9to5Mac التقني المتخصص في شؤون الشركة أن هذه العلامات ليست خدوشًا فعلية، وإنما ناتجة عن انتقال بعض المواد من قواعد الشحن إلى هيكل الهاتف، مؤكدةً أنها قابلة للإزالة من خلال التنظيف.

وأضافت آبل أنها تعمل على معالجة هذه المشكلة في متاجرها، مشيرةً إلى أن أجهزة أخرى مثل آيفون 16 قد تتأثر بالسبب ذاته.

ومع بداية مبيعات سلسلة آيفون 17، ظهرت شكاوى من تعرض بعض الإصدارات، خاصةً آيفون 17 برو باللون الأزرق وآيفون آير باللون الأسود، للخدوش بنحو مبكر.

وأظهرت تقارير إعلامية وتجارب عملية أن التصميم الجديد أكثر عرضة للخدوش بسبب استخدام الألمنيوم بدلًا من التيتانيوم. وتتركز أبرز نقاط الضعف في حافات الكاميرا والواجهة الخلفية عند استخدام شاحن MagSafe، مع إمكانية إزالة بعض الخدوش السطحية بسهولة. ومع أن المشكلة تجميلية فقط ولا تؤثر في الأداء، لكنها قد تقلل ثقة المستخدمين، وتؤثر في قيمة إعادة بيع الهواتف لاحقًا.

وأوضحت آبل أن حافات وحدة الكاميرا مصممة بخصائص مشابهة لهياكل الألمنيوم في أجهزتها الأخرى مثل حواسيب ماك بوك، مؤكدةً أنها متينة وخضعت لاختبارات صارمة قبل الطرح، لكنها قد تُظهر بعض علامات الاستهلاك الطبيعي مع مرور الوقت.

وحتى مع توضيحات آبل، فقد واصل عدد من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاركة صور لهواتفهم الجديدة التي ظهرت عليها خدوش أو علامات واضحة بعد أيام قليلة فقط من الاستخدام، معدين أن تفسير الشركة غير كافٍ، ومطالبين بتوضيحات إضافية أو حلول عملية.

ويشير بعض الخبراء إلى أن الانتقال من التيتانيوم إلى الألمنيوم كان خطوة متوقعة لتقليل التكلفة وتخفيف الوزن، لكنهم أكدوا أن الألمنيوم أكثر عرضة للخدوش والتآكل، مما يستدعي من المستخدمين الاعتماد على أغطية واقية لحماية أجهزتهم.

ويبدو أن آبل قد تعيد النظر في المواد المستخدمة مستقبلًا أو تعزز طلاء الألمنيوم بطرق إضافية، خاصةً إذا تزايدت الشكاوى مع اتساع قاعدة مستخدمي آيفون 17 خلال الأشهر المقبلة.