DJI تطلق Osmo Nano.. أصغر كاميرا أكشن من الشركة

كشفت شركة DJI رسميًا عن كاميرتها الجديدة Osmo Nano، التي تُعد أصغر كاميرا أكشن تقدمها حتى الآن، مع حفاظها على مواصفات قوية تضاهي كاميرا Osmo Action 5 Pro التي أطلقتها الشركة العام الماضي.

وتأتي كاميرا DJI Osmo Nano بمستشعر حجمه 1/1.3 إنش بمدى ديناميكي قدره 13.5 نقطة، وتدعم تسجيل مقاطع الفيديو دقتها 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

ومع حجمها الصغير، تحتاج الكاميرا إلى إكسسوار ملحق يُعرف باسم Multifunctional Vision Dock لتوفير شاشة إضافية وزيادة عمر البطارية.

وتتميز الكاميرا الجديدة بتصميم بيضاوي طوله 57 ملم ووزن لا يتجاوز 52 جرامًا، مما يجعلها أخف من كاميرات Insta360 Go Ultra و Osmo Action 2، فضلًا عن كونها أخف بكثير من Osmo Action 5 Pro حتى عند إرفاقها بالملحق، إذ يصل وزنها في هذه الحالة إلى 124 جرامًا فقط.

وتدعم Osmo Nano تسجيل فيديو يستمر من 55 إلى 60 دقيقة دقتها 4K/30fps، أو حتى 90 دقيقة بدقة قدرها 1080p/24fps، في حين يرتفع زمن التسجيل عند توصيلها بالملحق إلى 135 دقيقة بدقة 4K/30fps أو 200 دقيقة بدقة 1080p/24fps. كما أنها مقاومة للماء حتى عمق 10 أمتار، في حين يقتصر مقاوم المحلق على معيار IPX4 ضد رذاذ المياه.

ومن أبرز مزايا الكاميرا إمكانية بدء التسجيل بلمسة خفيفة أو بمجرد الإيماء بالرأس عند ارتدائها على القبعة أو الخوذة، إضافة إلى خاصية التسجيل الأولي التي تحفظ بضع ثوانٍ قبل بدء التسجيل الفعلي، فضلًا عن دعمها التوصيل المباشر لميكروفونين لاسلكيين دون الحاجة إلى مستقبل إضافي.

وأما من حيث الأسعار، فقد بدأت DJI بطرح Osmo Nano في الأسواق بسعر يبدأ من 300 دولارٍ أمريكي.