مشكلة في اتصال الواي فاي والبلوتوث تضرب هواتف آيفون 17 الجديدة

بدأ بعض مستخدمي سلسلة آيفون 17 الجديدة، التي طُرحت رسميًا في الأسواق قبل أيام، بالإبلاغ عن مشكلات متقطعة في الاتصال عبر شبكات الواي فاي والبلوتوث، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الدعم الرسمي التابعة لآبل.

ووفقًا لشكاوى المستخدمين، فإن المشكلة تظهر في انقطاع اتصال الواي فاي لثوانٍ قصيرة عند فتح قفل الجهاز أو استعراض شاشة القفل، قبل أن يعود الاتصال مجددًا.

وأدى هذا الخلل أيضًا إلى تعطّل ميزة CarPlay اللاسلكية في السيارات، التي تعتمد على اتصال الواي فاي، إذ أفاد بعض المستخدمين بوجود بطء في الأداء، وتقطّع في الصوت.

ولا يقتصر الأمر على الواي فاي فقط، إذ أكد عدد من مستخدمي آيفون 17 وآيفون آير أنهم يواجهون انقطاعات متكررة في اتصال البلوتوث مع سماعات AirPods وغيرها من الملحقات.

ومن المثير للاهتمام أن المشكلة تظهر بنحو ملحوظ عندما يكون المستخدم مرتديًا ساعة آبل أو عند استخدام ميزة فتح نظارة Vision Pro عبر آيفون، مما يشير إلى وجود تداخل في أنظمة الاتصال.

وتأتي كافة الإصدارات الأربعة الجديدة، آيفون 17 وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس وآيفون آير، مزودة لأول مرة بشريحة آبل الجديدة N1 المُخصصة لاتصالات الواي فاي 7 والبلوتوث 6 وتقنية Thread، بدلًا من رقاقات برودكوم المُستخدمة سابقًا.

وكانت آبل قد شدّدت في تصريحات رسمية على كفاءة الطاقة التي توفرها هذه الشريحة، لكن تقارير المستخدمين تكشف أن التجربة لا تبدو مستقرة بعدُ.

وحتى الآن، لم يتضح كون المشكلة ناتجة عن عيب في العتاد أم خلل برمجي، لكن العديد من المطورين والمستخدمين الذين جربوا نسخة iOS 26.1 التجريبية أشاروا إلى أن الخلل اختفى لديهم، مما يعزز التوقعات بأن الأمر يتعلق بمشكلة برمجية يمكن معالجتها بتحديثات قريبة.

ومن جانبها، تستعد آبل لإطلاق تحديث iOS 26.0.1 خلال أيام لمعالجة بعض الأعطال، وسط آمال بأن يتضمن حلًا لهذه المشكلات التي أزعجت مبكرًا مقتني هواتف آيفون 17 الجديدة.