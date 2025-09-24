جوجل تكشف عن Mixboard: أداة ذكاء اصطناعي لتصوّر الأفكار وصناعة لوحات إبداعية

أطلقت جوجل أداةً تجريبية جديدة تحمل اسم Mixboard، وهي تتيح للمستخدمين إنشاء لوحات إبداعية (Moodboards) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستكشاف الأفكار التصميمية.

وتُعد “المود بورد Moodboard” ببساطة لوحة مرئية تُستخدم لجمع صور وألوان وخطوط وأفكار متفرقة في مكان واحد، بهدف التعبير عن الجو أو الإحساس أو الأسلوب المطلوب لمشروع معين.

وتساعد تلك “الخريطة البصرية” في توضيح المزاج العام أو الهوية المراد الوصول إليها، سواء في التصميم الداخلي أو الموضة أو تصميم العلامات التجارية أو حتى المشاريع الفنية وغيرها.

وتأتي الأداة ضمن المزايا التجريبية في منصة Google Labs، وتعتمد على نموذج Gemini 2.5 Flash لتوليد الصور والمحتوى البصري من خلال القوالب الجاهزة أو الأوامر النصية.

وتوضح الشركة أن أداة Mixboard متاحة حاليًا في إصدار تجريبي عام داخل الولايات المتحدة، إذ تقدم واجهة عمل قريبة من منصات تصميم شهيرة مثل Firefly Boards من أدوبي.

ومع أن الفكرة ليست جديدة بالكامل، لكن دخول جوجل إلى هذا المجال يعكس توجهها نحو تطوير تطبيقات إبداعية مخصصة للتصميم.

ويمكن لمستخدمي الأداة رفع صورهم الخاصة أو توليد صور جديدة عبر أوامر وصفية مثل: “أرني فناجين وأطباقًا وأوعية بطابع كارتوني”، أو “خطط لحفل خريفي في غرفة المعيشة”.

وتدعم الأداة استكشاف الأفكار الخاصة بتزيين المنازل، والتخطيط للفعاليات، وإنشاء محتوى بصري للترفيه بطريقة مشابهة للوح منصة Pinterest.

وبحسب جوجل، فإن المستخدم يستطيع تعديل اللوحات عبر الأوامر اللغوية الطبيعية لدمج الصور أو تعديلها أو الاستناد إلى صور مرفوعة لتوليد محتوى جديد، إلى جانب خيارات فورية لإعادة إنتاج الصور أو ابتكار تصاميم مشابهة بضغطة واحدة.