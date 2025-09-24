جوجل تطلق ميزة تحرير الصور بالأوامر النصية في Google Photos على نطاق واسع

أعلنت جوجل أنها ستطرح ميزة تحرير الصور بالأوامر الصوتية بنظام المحادثة (Conversational Editing) داخل تطبيق الصور التابع لها Google Photos لمستخدمي هواتف أندرويد، بعد أن كانت حصرية في البداية لهواتف بكسل 10.

وتتيح الميزة للمستخدمين تعديل الصور عبر كتابة أوامر نصية طبيعية، كما لو كانوا يتحدثون مع المساعد الذكي Gemini.

وبدلًا من التنقل بين أدوات التحرير التقليدية في التطبيق، يمكن للمستخدم كتابة تعليمات مثل “أزل الوهج من الصورة وأضف بعض الغيوم في السماء”، لينفذ Gemini التعديلات، ويقترح نسخًا متعددة من الصورة. وبعد ذلك، يمكن حفظ النتيجة النهائية داخل مكتبة الصور.

وتوجد العديد من أمثلة الاستخدام، ومنها إصلاح العيوب مثل إزالة الانعكاسات المزعجة أو تحسين الإضاءة، وإضافة عناصر جديدة كإضافة عناصر مخصّصة داخل الصورة، واستعادة الصور القديمة؛ إذ يستطيع Gemini ترميم الصور القديمة، وتحويلها إلى نسخ محسّنة أو ملوّنة، في تجربة مشابهة لأداة “Nano Banana” التي أطلقتها جوجل عبر تطبيق Gemini، وجذبت إقبالًا واسعًا بسبب قدراتها المتطورة في تحرير الصور.

وأكدت جوجل أن الصور المعدّلة عبر هذه الميزة ستحمل تلقائيًا بيانات C2PA التي توضّح مصدر الصورة وكونها محررة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو بطرق تقليدية، لضمان الشفافية ومنع التضليل.

وتتيح جوجل الميزة حاليًا لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة، في حين لم تكشف جوجل بعدُ عن موعد وصولها دوليًا أو إتاحتها لأجهزة آبل.

وكانت الشركة قد أضافت في وقت سابق إلى Google Photos قدرات ذكاء اصطناعي أخرى مثل تحويل الصور إلى مقاطع فيديو باستخدام نموذج Veo 3.