جوجل تبدأ بطرح مساعد Gemini في أجهزة تلفاز Google TV

بدأت جوجل رسميًا طرح مساعدها الذكي Gemini لأجهزة التلفاز الذكية العاملة بنظام Google TV طبقًا للخطة التي أعلنتها الشركة مطلع العام الجاري.

وأوضحت جوجل عبر موقعها الرسمي أن Gemini قادر على أداء كافة وظائف مساعدها الصوتي السابق Google Assistant، لكن بقدرات محسّنة، من أبرزها دعمه المحادثات الطبيعية المتدفقة بدلًا من الأوامر البسيطة.

ويمكن للمستخدمين الاستمرار باستخدام عبارة التنشيط “Hey Google” أو زر الميكروفون في جهاز التحكم من بُعد، مع إمكانية طرح أسئلة متابعة دون الحاجة إلى إعادة الصياغة من البداية.

وتؤكد الشركة أن المساعد الجديد يستطيع تلبية استفسارات أكثر مرونة، مثل تعرف مسلسل لم يتذكر المشاهد اسمه بدقة، عبر وصف محتواه فقط، كالسؤال: “ما المسلسل الطبي الجديد الذي يتحدث عنه الجميع؟”، إذ يحدد Gemini العنوان المطلوب، كما يوفر تلخيصات للحلقات.

وفي أول مرحلة، سوف يتوفر Gemini حصريًا في سلسلة أجهزة التلفاز TCL QM9K، على أن يصل خلال العام الجاري إلى إصدارات أخرى من TCL تشمل QM7K وQM8K وX11K، إضافةً إلى أجهزة Hisense 2025 (U7 و U8 و UX)، وكذلك Google TV Streamer.

وفي السياق نفسه، أعلنت مايكروسوفت وسامسونج حديثًا شراكة لإضافة مساعد Copilot إلى أجهزة تلفاز سامسونج الذكية. ويعمل المساعد عبر زر الميكروفون في جهاز التحكم، بقدرات تشمل تلخيص الأعمال الدرامية دون كشف أحداثها، وتقديم ترشيحات دقيقة للأفلام، والرد على مختلف الاستفسارات.

ويُطرح Copilot في أجهزة تلفاز سامسونج لعام 2025، التي تتضمن Micro RGB و Neo QLED و OLED و The Frame Pro و The Frame.