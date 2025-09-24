تيك توك على أعتاب اتفاق تاريخي يضمن استمرارها في السوق الأمريكية

كشفت وكالة بلومبرغ عن ملامح اتفاق جديد يقترب من الحسم بين شركة تيك توك والولايات المتحدة، في إطار المساعي الرامية إلى تسوية الأزمة المستمرة بشأن التطبيق الصيني الشهير.

وبحسب التقرير، فإن شركة أوراكل الأمريكية ستتولى إدارة خوارزمية تيك توك المخصصة للمستخدمين في الولايات المتحدة وإعلدة تدريبها، ضمن صفقة تُعد لبيع التطبيق إلى ائتلاف من المستثمرين الأمريكيين.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، في بيانٍ رسمي، أن هذه الخطوة تستهدف معالجة المخاوف التي أثارها مشرعون في واشنطن بشأن أمن البيانات والخوارزميات.

ووفقًا للترتيبات المقترحة، سوف يحتفظ المساهمون الأمريكيون بالسيطرة على برنامج التوصيات (الخوارزمية) داخل الولايات المتحدة، في حين ستؤجر الشركة الأم الصينية “بايت دانس” نسخة من الخوارزمية، على أن تعيد أوراكل تدريبها “من الصفر”.

وفي الوقت نفسه، ستدير أوراكل الخوادم التي تخزن بيانات المستخدمين الأمريكيين، مع التشديد على أن بايت دانس لن يكون لها أي وصول إلى هذه البيانات أو إلى النسخة الجديدة من الخوارزمية.

ويُنظر إلى إعادة التدريب “من الصفر” على أنها خطوة محفوفة بالأخطار قد تُفقد خوارزمية تيك توك قيمتها الفعلية، لكن هذا الحل يُعد التسوية المطروحة لضمان استمرار التطبيق في الولايات المتحدة تحت إشراف محلي.

ويشير التقرير إلى أن الرئيس الحالي دونالد ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي هذا الأسبوع لإضفاء الطابع الرسمي على موافقته على الصفقة، في خطوة قد تمهد لإغلاق الملف خلال وقت قريب بعد أشهر من الجدل السياسي والقانوني حول مصير المنصة.

وما زال الغموض يكتنف المدة اللازمة لإعادة تدريب الخوارزمية وموعد ظهور التغييرات أمام المستخدمين الأمريكيين.