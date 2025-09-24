بسعر مُخفّض.. جوجل تطرح اشتراك الذكاء الاصطناعي AI Plus في أربع دول عربية

أعلنت جوجل توسيع نطاق إتاحة اشتراك الذكاء الاصطناعي الجديد المنخفض الثمن Google AI Plus في 40 دولة إضافية حول العالم، منها أربع دول عربية، وهي مصر والمغرب وتونس واليمن.

وتأتي هذه الخطوة بعد الإطلاق الأولي للاشتراك في إندونيسيا خلال سبتمبر الجاري، حيث لاقى إقبالًا واسعًا نظرًا إلى سعره المنخفض مقارنة بالاشتراكات الأخرى.

ويبلغ سعر الاشتراك الشهري في AI Plus نحو 4.5 دولارات فقط، وهو أقل بكثير من خطة AI Pro التي تصل تكلفتها إلى 20 دولارًا شهريًا، وخطة AI Ultra الموجهة للمستخدمين المحترفين بسعر قدره 250 دولارًا.

وتوفر خطة AI Plus للمشتركين مجموعة من المزايا، تشمل زيادة حدود الاستخدام وتحرير الصور عبر أداة Gemini Nano التي أطلقتها جوجل حديثًا، وإتاحة أداة Veo 3 السريعة لتوليد مقاطع الفيديو، إلى جانب أدوات مثل Whisk و Flow برصيد شهري قدره 200 نقطة، فضلًا عن ميزة Deep Research التي تعمل بنموذج Gemini 2.5 Pro، وتكامل المنصة مع خدمات Gmail و Docs و Sheets.

ويحصل المستخدمون على سعة تخزين إضافية قدرها 200 جيجابايت يمكن مشاركتها مع أفراد العائلة.

يُذكر أن جوجل تقدم حسمًا بنسبة قدرها 50% للمستخدمين الجدد في أول 6 أشهر من الاشتراك، مما يجعل التجربة أكثر جاذبية للمستخدمين في الدول العربية.

وبهذه الخطوة، تمنح جوجل مستخدميها في المنطقة العربية فرصةً للوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة، في وقتٍ تتزايد فيه المنافسة مع اشتراكات بديلة مثل ChatGPT Go من OpenAI التي لم تصل بعدُ إلى الدول العربية.