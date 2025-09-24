أندرويد يدخل عالم الحواسيب.. مشروع طَموح مشترك بين جوجل وكوالكوم

في مفاجأة كبيرة أُعلنت خلال قمة “سنابدراجون” في ولاية هاواي الأمريكية، أكدت شركتا جوجل وكوالكوم أنهما تعملان معًا على تطوير نسخة متكاملة من نظام أندرويد للحواسيب الشخصية، في خطوة تهدف إلى توحيد تجربة الاستخدام بين الهواتف والحواسيب.

وقال المدير التنفيذي لكوالكوم، كريستيانو آمون، إنه اطّلع بالفعل على نسخة تجريبية من أندرويد للحاسوب، واصفًا إياها بأنها “مذهلة”، مضيفًا أنها تجسد “رؤية التقارب بين عالم الهواتف المحمولة والحواسيب”.

ومن جانبه، أوضح ريك أوسترلوه، رئيس قسم المنصات والأجهزة في جوجل، أن المشروع يقوم على بناء قاعدة تقنية مشتركة بين منتجات الهواتف والحواسيب المكتبية، مع التشديد على أن النظام سوف يدعم كافة التطبيقات ومجتمع المطورين، فضلًا عن إدماج Gemini وكامل منظومة الذكاء الاصطناعي في بيئة الحاسوب.

ويأتي هذا الإعلان بعد كشف جوجل في يوليو الماضي عن خطتها لدمج ChromeOS وأندرويد في منصة واحدة، مما يعزز التوجه نحو توحيد أنظمة التشغيل عبر مختلف الفئات.

ولم تحدد الشركتان موعدًا رسميًا لإطلاق أول حواسيب تعمل بنظام أندرويد الجديد، لكن التصريحات الصادرة عن الشركتين تؤكد أن العمل يسير بوتيرة متسارعة، مع وعود بتقديم تجربة استخدام موحدة تخدم المستخدمين في شتى مجالات الحوسبة.

وقد تشكّل الخطوة الجديدة من جوجل وكوالكوم تحديًا مباشرًا لشركة مايكروسوفت، التي تهيمن منذ عقود على سوق أنظمة تشغيل الحواسيب عبر ويندوز. ويرى محللون أن إدماج أندرويد في بيئة الحاسوب سوف يجذب شريحة واسعة من المستخدمين الذين يعتمدون بالفعل على النظام في هواتفهم، ما قد يفتح الباب أمام منافسة حقيقية في هذا القطاع.

ومن أبرز مكاسب المشروع توفير منصة موحّدة للمطورين، إذ لن يضطروا بعد الآن إلى بناء تطبيقات منفصلة لكل من الهواتف والحواسيب، بل سيعملون ضمن بيئة واحدة، ومن شأن هذا تسريع تطوير التطبيقات ودعم انتشارها على نطاق أوسع.