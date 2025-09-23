تدعم العربية.. واتساب تطلق ميزة ترجمة الرسائل

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب بدء طرح ميزة جديدة تسمح بترجمة الرسائل النصية مباشرةً داخل المحادثات في هواتف آيفون وأجهزة أندرويد، في خطوة تهدف إلى تسهيل التواصل بين المستخدمين بلغات مختلفة.

وتتوفر الميزة تدريجيًا اعتبارًا من اليوم في المحادثات الفردية والجماعية ومنشورات القنوات، إذ يمكن تفعيلها عبر الضغط المطوّل على الرسالة واختيار خيار “ترجمة Translate” لتحديد اللغة المراد الترجمة منها أو إليها.

وسيحصل مستخدمو أندرويد في أول مرحلة على دعم لعدة لغات، منها العربية والإنجليزية والإسبانية والهندية والبرتغالية والروسية، مع إمكانية تفعيل الترجمة التلقائية لكامل المحادثة بحيث تُطبَّق على كافة الرسائل الواردة. وأما مستخدمو آيفون فسوف يتمكنون من الترجمة إلى أكثر من 19 لغة عند الإطلاق، منها العربية.

وتُعد تلك الميزة إضافة مهمة لمليارات مستخدمي واتساب حول العالم، إذ تتيح لهم متابعة المحادثات وفهمها بسهولة أكبر عند التنقل بين الثقافات واللغات.

وأكدت واتساب أنها ستعمل على توسيع دعم الترجمة ليشمل المزيد من اللغات في المدة المقبلة.

وتدخل هذه الخطوة في إطار سعي واتساب إلى مواكبة التطبيقات المنافسة مثل تيليجرام الذي يقدم مزايا مشابهة منذ سنوات، لكن إدماج الترجمة مباشرةً داخل المحادثات في واتساب يمنحها ميزة إضافية، نظرًا إلى كونه أكثر التطبيقات استخدامًا عالميًا.