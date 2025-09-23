مقارنة بين iPhone Air و Galaxy S25 Edge.. أي الهاتفين يستحق الشراء؟

دخل سوق الهواتف الفائقة النحافة والخفيفة الوزن مرحلة جديدة، بعدما قررت آبل دخول المنافسة هذا الشهر بهاتفها الجديد iPhone Air.

يُعدّ iPhone Air من أحدث هواتف آبل وأكثرها ابتكارًا حتى الآن، وذلك بفضل تصميمه الأنحف على الإطلاق بين هواتف آيفون، إذ يبلغ سُمكه 5.6 ملم. وللوصول إلى هذا الرقم القياسي، قللت آبل حجم البطارية وعدد الكاميرات، واعتمدت عناصر تصميم غير مألوفة في هواتف آيفون. وهذا يعني أن iPhone Air مُختلف كليًا عن أي آيفون آخر.

وفيما يتعلق بالمنافسة مع الهواتف الأخرى، يُعد iPhone Air المنافس الأبرز لهاتف سامسونج Galaxy S25 Edge الفائق النحافة والذي يتبنى فلسفة تصميم مشابهة.

فإذا كنت ترغب في شراء هاتف رائد جديد يمتاز بتصميمه النحيف ووزنه الخفيف، يمكنك التفكير في هاتفي iPhone Air أو Galaxy S25 Edge، وستساعدك المقارنة التالية في اختيار الطراز المناسب لك.

أولًا: المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone Air و Galaxy S25 Edge:

iPhone Air Galaxy S25 Edge المعالج معالج Apple A19 Pro السداسي النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.5 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسات بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 18 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود الفلكي، والأبيض، والذهبي، والأزرق السماوي. فضي تيتانيوم، وأزرق ثلجي تيتانيوم، وأسود تيتانيوم. نظام التشغيل iOS 26. أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. الوزن 165 جرامًا. 163 جرامًا. السعر يبدأ من 4699 ريالًا سعوديًا . يبدأ من 4499 ريالًا سعوديًا.

ثانيًا: اختر هاتف iPhone Air في الحالات التالية:

إذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل

سيجد مستخدمو هواتف آيفون الحاليين وأجهزة آبل الأخرى أن iPhone Air هو الخيار الأفضل، بفضل سهولة نقل البيانات والوصول إلى تطبيقات iOS المألوفة لديهم.

من ناحية أخرى، إذا كنت من محبي نظام أندرويد أو من مستخدمي أجهزة سامسونج الأخرى مثل السماعات اللاسلكية أو الساعات الذكية، فسيكون هاتف S25 Edge هو المناسب لك.

تقضي وقتًا طويلًا في الخارج وتريد هاتفًا تمتاز شاشته بالوضوح العالي

يصل سطوع شاشة iPhone Air إلى 3000 شمعة في المتر المربع، متفوقةً على شاشة هاتف سامسونج التي يصل سطوعها إلى 2600 شمعة في المتر المربع. وهذا يعني أن شاشة هاتف آيفون ستكون أوضح تحت ضوء الشمس أو في الأماكن الشديدة الإضاءة، مما يسهل القراءة والتصفح والتنقل بين التطبيقات.

وأما من حيث المواصفات الأخرى للشاشة، فالهاتفان متقاربان إلى حد كبير، إذ تدعم الشاشة في كلا الهاتفين معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بالمتانة العالية بفضل الطبقة الزجاجية التي تغطيها. وأما من حيث الحجم فيبلغ مقاس شاشة هاتف آيفون 6.5 بوصات، مما يجعل استخدامها أسهل بيد واحدة مقارنةً بشاشة S25 Edge التي يبلغ مقاسها 6.7 بوصات.

ثالثًا: اختر هاتف Galaxy S25 Edge في الحالات التالية:

إذا كنت تريد نظام تصوير أكثر تقدمًا

يأتي هاتف سامسونج S25 Edge مع مستشعر رئيسي بدقة قدرها 200 ميجابكسل مقابل 48 ميجابكسل في iPhone Air؛ مما يتيح صورًا عالية الوضوح حتى عند الاقتصاص أو التصوير بصيغة RAW.

كما يضم هاتف سامسونج عدسة ثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل لتصوير المشاهد الواسعة بكفاءة. ومع أن هاتف iPhone Air يحتوي على عدسة (Fusion)، أي أنها بمنزلة عدستين، فإن نظام التصوير في هاتف سامسونج يُعدّ أكثر تقدمًا.

إذا كنت تريد هاتفًا غنيًا بالمزايا

يدعم هاتف S25 Edge مجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة Galaxy AI لتحرير الصور والترجمة، بالإضافة إلى المساعد الذكي Gemini من جوجل، وبعض مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل مثل “Circle to Search”، ويتفوق بذلك على هاتف iPhone Air الذي يأتي مع مزايا ذكاء اصطناعي محدودة.

كما يدعم S25 Edge استخدام شريحة SIM فعلية، ويقتصر iPhone Air على الشريحة الإلكترونية eSIM فقط في جميع الأسواق. وقد يُشكل ذلك عائقًا للمسافرين الذين يعتمدون على شرائح محلية، أو الأشخاص الذين لا يرغبون في التحول إلى الشرائح الرقمية.

من ناحية أخرى، يتفوق هاتف سامسونج على هاتف iPhone Air في سعة البطارية؛ إذ يحتوي S25 Edge على بطارية تبلغ سعتها 3900 ميلّي أمبير في الساعة مقارنةً بسعة قدرها 2800 ميلّي أمبير في الساعة في iPhone Air.