كيفية استخدام وضع التصوير المزدوج الجديد في هواتف آيفون 17

تأتي سلسلة هواتف آيفون 17 مع وضع تصوير جديد يتيح لك تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه، ويُسمى (التصوير المزدوج) Dual Capture. ويُعدّ هذا الوضع مناسبًا عند الرغبة في تصوير مقاطع فيديو تظهر فيها أنت والحدث الذي أمامك معًا.

هذا الوضع متوفر حصريًا في سلسلة هواتف آيفون 17 وهاتف آيفون آير، وسنوضح فيما يلي كيفية تفعيله واستخدامه:

أولًا: كيفية تفعيل وضع التصوير المزدوج واستخدامه

لتفعيل وضع التصوير المزدوج في هواتف آيفون 17 والبدء باستخدامه، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا في هاتفك، ثم اضغط فوق خيار (الفيديو) Video في الجهة السفلية.

اضغط فوق الأيقونة التي تظهر في شكل نقاط متعددة في الجهة اليُمنى العلوية من الواجهة.

اختر (التصوير المزدوج) Dual Capture من القائمة المنبثقة، ثم اضغط فوق محدد المنظر (Viewfinder).

اضغط فوق زر الغالق للبدء بتسجيل مقطع فيديو عبر كلتا الكاميرتين.

بعد أول استخدام لوضع Dual Capture، سيظهر في واجهة تصوير الفيديو رمز جديد في الزاوية اليمنى العلوية، مما يتيح لك تشغيل الوضع أو إيقافه مباشرة باستخدام الرمز الجديد.

ثانيًا: ما الذي يمكنك فعله في أثناء التسجيل باستخدام وضع التصوير المزدوج؟

بمجرد البدء بتسجيل مقطع الفيديو، ستتمكن من القيام بالأمور التالية:

في طرازي iPhone 17 Pro و Pro Max، يمكنك التبديل بين العدسة الرئيسية، والعدسة الفائقة الاتساع، والعدسة المقربة للحصول على زوايا تصوير مختلفة دون إيقاف التسجيل.

يمكن تحريك نافذة الكاميرا الأمامية الصغيرة عبر الشاشة بسحبها بإصبعك، وهو أمر مفيد إذا كانت النافذة تحجب جزءًا مهمًا من المشهد. وأي تغيير لموضع النافذة سيُحفظ تلقائيًا في الفيديو النهائي.

ثالثًا: جودة التسجيل والقيود

يدعم وضع التصوير المزدوج التسجيل بدقة قدرها 1080 بكسلًا أو 4K بمعدل يبلغ 24 أو 30 إطارًا في الثانية. وللحصول على نتائج فضلى ومرونة أكبر في المونتاج لاحقًا، يُوصى باستخدام دقة التسجيل البالغة 4K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية.

مع ذلك، يأتي هذا الوضع مع بعض القيود؛ إذ إنك مقيد بتصميم واحد لواجهة التصوير، حيث يُعرض المشهد الذي تصوره الكاميرا الخلفية على معظم الشاشة ويظهر المشهد الذي تصوره الكاميرا الأمامية في نافذة صغيرة. وعلى عكس الوضع المشابه في هواتف سامسونج، لا يمكنك تبديل طريقة العرض بين الكاميرتين أو اختيار وضع مختلف لتقسيم الشاشة لإظهار كلا المشهدين بالحجم نفسه.