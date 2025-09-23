خدوش مبكرة تكشف عيوبًا في تصميم آيفون 17 برو وآيفون آير

مع انطلاق مبيعات سلسلة آيفون 17 الجديدة، بدأ أوائل المستخدمين يلاحظون مشكلة غير متوقعة تتعلق بقدرة بعض الطرازات والألوان على مقاومة الخدوش.

وأظهرت تقارير إعلامية وتجارب عملية أن التصميم الجديد، مع تصميمه الأنيق، قد يجلب بعض العيوب لمالكي الهاتف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، فقد ظهرت خدوش وعلامات واضحة على الأجهزة المُخصصة للعرض في متاجر آبل بعد ساعات قليلة من الاستخدام، خاصةً هاتف آيفون 17 برو بلونه الأزرق (Deep Blue) وهاتف آيفون آير بلونه الأسود (Space Black).

وزادت الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشر المستخدمون صورًا توضح تأثر الزجاج الخلفي عند استخدام شاحن MagSafe، إلى جانب وجود تقشير طفيف عند حواف الكاميرا الخلفية.

وفي مراجعة مصورة عبر قناة JerryRigEverything، أجرى صانع المحتوى التقني المعروف زاك نيلسون اختبار خدش باستخدام شفرات ومفاتيح وعملات معدنية.

وأظهر الاختبار أن الحافات الحادة لبروز الكاميرا في آيفون تٌعد نقطة ضعف واضحة، إذ لا يلتصق الطلاء المؤكسد جيدًا عند الزوايا. ومع ذلك، أوضح الفيديو أن الخدوش السطحية على منطقة الكاميرا المسطحة والواجهة الخلفية يمكن مسحها بسهولة دون أن تترك أثرًا دائمًا.

ويرجع بعض الخبراء هذا الضعف إلى قرار آبل العودة لاستخدام الألمنيوم بدلًا من التيتانيوم المستخدم في آيفون 16 برو، إذ يُعرف الألمنيوم بكونه أكثر عرضة للخدوش. ومع ذلك، تبقى هذه المشكلة تجميلية بحتة ولا تمس أداء الهاتف أو صلابته، خاصةً أن معظم المستخدمين يعتمدون على أغطية واقية تقلل ظهور هذه العيوب.

وقد تؤثر هذه المشكلة في ثقة المستخدمين بالتصميم الجديد، خاصةً المشترين الذين يهتمون بإعادة بيع هواتفهم لاحقًا، إذ يمكن أن تُضعف الخدوش المبكرة قيمة الجهاز في سوق الهواتف المستعملة.