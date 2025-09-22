سباق البقاء.. كيف أصبح تعلم الذكاء الاصطناعي أهم مهارة في سوق العمل؟

لم يَعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح حقيقة قائمة تؤثر مباشرة في مساراتنا المهنية، ففي ظل التحولات السريعة التي يشهدها سوق العمل، أصبح تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة وليست مجرد ميزة إضافية.

فاليوم، يدرك كلٌّ من أصحاب العمل والموظفين أن تطوير المهارات التقنية أصبح شرطًا أساسيًا للبقاء والتقدم في بيئة عمل تتغير بوتيرة متسارعة بفعل الذكاء الاصطناعي، إذ إن العديد من الوظائف التقليدية تواجه خطر التحول الجذري وحتى الزوال، في الوقت الذي تُفتح فيه آفاق واسعة لوظائف وأدوار جديدة قائمة على إتقان هذه التقنية.

ولكن كيف يغير تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة في سوق العمل، وما التحديات التي تواجه الموظفين في ظل هذا السباق التقني؟

ارتفاع طلب مهارات الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات:

أظهر تقرير منصة (Udemy) السنوي الذي يحمل عنوان: (Global Learning & Skills Trends 2026)، والذي يستند إلى بيانات أكثر من مليون مستخدم، أن الموظفين من مختلف القطاعات يتسابقون لامتلاك مهارات الذكاء الاصطناعي، مدركين أن الحماية من زوال الوظائف لا تكمن في تجنب التقنية، بل في إتقانها. وتؤكد البيانات هذا التوجه بأرقام لافتة:

شهدت مهارات استخدام (GitHub Copilot) زيادة في الطلب بنسبة بلغت 13,534% خلال عام واحد.

ارتفع تعلم (Microsoft Copilot) المخصص للأعمال بنسبة بلغت 3,400%.

كانت مواضيع (وكلاء الذكاء الاصطناعي) من أكثر المواضيع تعلمًا بين موضوعات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وتؤكد هذه الأرقام أن المقولة الشهيرة: “لن تفقد وظيفتك بسبب الذكاء الاصطناعي، بل ستفقدها بسبب شخص يعرف كيفية استخدامه” لم تَعد مجرد شعار، بل أصبحت حقيقة راسخة.

ما وراء التعلّم.. الوعي بالمخاطر والأخلاقيات:

لا يقتصر تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي على كيفية استخدام الأدوات الأساسية مثل روبوتات الدردشة، بل يتعداها إلى فهم أعمق لقدراته، ومخاطره، وقيوده، وكذلك الجوانب الأخلاقية المرتبطة به.

فقد أظهر التقرير أن موضوع (أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي) جاء في المرتبة السادسة بين أكثر الموضوعات استهلاكًا عبر منصة (Udemy Business)، مما يدل على وعي متزايد لدى المتعلمين بضرورة فهم القيود والمخاطر والجوانب الأخلاقية لهذه التقنيات. ويُعدّ هذا الوعي أمرًا ضروريًا لضمان استخدام آمن ومسؤول للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.

ما التحديات التي تواجه الموظفين في رحلة التعلم؟

لا يزال سباق التعلم يواجه تحديات كبيرة، فقد أظهر تقرير آخر صادر عن منصة (لينكدإن) أن العديد من الموظفين ينظرون إلى تعلم الذكاء الاصطناعي كعبء إضافي يوازي وظيفة إضافية، مما يفسر سبب عدم استخدام ما يقرب من نصف الموظفين (47%) للذكاء الاصطناعي بكامل إمكاناته.

كما يشعر ثلثهم (33%) بالحرج من قلة فهمه للذكاء الاصطناعي، وقد أدى هذا الضغط إلى زيادة بنسبة بلغت 82% في عدد المنشورات عبر لينكدإن، التي تعبر عن الشعور بالإرهاق وصعوبة التكيف.

في حين أكد 30% من الموظفين أنهم نادرًا ما يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملهم أو لا يستخدمونه أبدًا. وتشير هذه الأرقام إلى أن هناك حاجة إلى جهود أكبر لتسهيل عملية التعلم وجعلها أكثر جاذبية وشمولية.

المهارات البشرية لا تزال ضرورية:

في خضم هذا التوجه نحو التكنولوجيا، تظل المهارات البشرية ضرورية ومطلوبة، إذ أظهر تقرير منصة (Udemy) أن المهارات التكيفية أو الناعمة، مثل: التفكير النقدي، والمرونة، والتواصل لم تفقد أهميتها، بل أصبحت أكثر حيوية من أي وقت مضى.

فقد نما تعلم المهارات التكيفية بنسبة بلغت 25% خلال عام واحد، مما يؤكد أنها لا يمكن أن يحل محلها الذكاء الاصطناعي بسهولة.

كما تؤكد هذه المؤشرات أن مستقبل العمل لن يكون قائمًا على الذكاء الاصطناعي وحده، بل على مزيج متكامل بين المهارات التقنية والقدرات البشرية، فمن يسارع اليوم إلى اكتساب هذه المهارات سيكون في موقع أفضل للنجاح في سوق العمل الذي يتغير الآن بوتيرة غير مسبوقة.