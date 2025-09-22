دراسة جديدة.. الذكاء الاصطناعي يكشف مؤشرات الاكتئاب من تعابير الوجه

أظهرت دراسة جديدة أن الذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف العلامات الأولية للاكتئاب التي يصعب اكتشافها في الغالب، وذلك من خلال تحليل حركات دقيقة في الوجه في أثناء تحدث الشخص المُصاب.

وقد كشف الذكاء الاصطناعي عن أنماط محددة من حركات العين والفم مرتبطة بدرجات الاكتئاب. ومن المُتوقع أن يتيح هذا النهج مستقبلًا إجراء فحوصات ميسورة التكلفة للكشف المبكر عن الاكتئاب في المدارس وأماكن العمل ومنصات الصحة الرقمية.

تفاصيل الدراسة

يُعدّ الاكتئاب أحد أكثر المشكلات النفسية شيوعًا، ومع ذلك فإن علاماته المبكرة غالبًا ما يتجاهلها المصابون، ولا تستوفي معايير التشخيص بالاكتئاب، وترتبط عادةً بانخفاض القدرة على التعبير الوجهي.

وتُعد هذه العلامات من عوامل الخطر لتطور الاكتئاب، وتُسمى الحال التي ترتبط بها هذه العلامات بالاكتئاب الطفيف أو ما يُعرف بالاكتئاب دون العتبة (StD). وهو شكل من أشكال الاكتئاب قد لا يؤثر بنحو كبير في الأداء اليومي للشخص، ولكنه قد يتطور إلى الاكتئاب الكامل، ويمكن علاجه بالتدخلات غير الدوائية مثل العلاج النفسي.

وبهدف التركيز في اكتشاف علامات الاكتئاب الأولية مبكرًا لمنع تطور المرض، أجرت كل من الأستاذة المشاركة (Eriko Sugimori) وطالبة الدكتوراه (Mayu Yamaguchi) من كلية العلوم الإنسانية في جامعة واسيدا في اليابان (Waseda University) دراسة استقصائية عن التغيّرات في التعبير الوجهي لدى طلاب جامعيين يابانيين باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقد نُشرت الدراسة في مجلة Scientific Reports في تاريخ 21 أغسطس 2025.

وقالت (Eriko Sugimori): “رغبتُ في استكشاف كيف تُساهم الإشارات غير اللفظية الدقيقة، مثل تعابير الوجه، في تشكيل الانطباعات الاجتماعية وتعكس الحال النفسية من خلال تحليل للوجه قائم على الذكاء الاصطناعي”.

وخلال الدراسة، طلب الباحثون من 64 طالبًا جامعيًا يابانيًا تسجيل مقاطع قصيرة للتعريف بأنفسهم، ثم عرض الباحثون مقاطع الفيديو على 63 طالبًا آخرين لتقييم تعابير الوجه للمتحدثين وماذا تكشف عن طبيعتهم ومدى ودّهم.

وفي الوقت نفسه، استخدم الفريق برنامج OpenFace 2.0 – وهو نظام ذكاء اصطناعي يتتبع الحركات الدقيقة لعضلات الوجه – لتحليل المقاطع ذاتها.

النتائج:

قيّم الأقران الطلاب الذين أبلغوا عن أعراض أولية للاكتئاب أنهم أقل وُدّية ولا تظهر على وجوههم الكثير من التعابير. ومن اللافت أن هؤلاء الطلاب لم يظهروا في مقاطع الفيديو متوترين أو متصنعين. وهذا يشير إلى أن الاكتئاب الطفيف لا يجعل الأشخاص يبدون سلبيين بوضوح، بل يقلل فقط من تعابير الوجه الإيجابية.

وكشف التحليل باستخدام الذكاء الاصطناعي عن أنماط دقيقة في حركات العينين والفم لدى المشاركين المصابين بالاكتئاب الطفيف يصعب على المراقبين غير المتخصصين ملاحظتها، مثل: طريقة رفع الحاجب، ورفع الجفن العلوي، وشد الشفاه، وطريقة فتح الفم.

وقالت (Eriko Sugimori): “إن نهجنا الجديد الذي يجمع بين مقاطع تعريفية قصيرة وتحليل آلي لتعابير الوجه، يمكن تطبيقه للكشف عن الحال النفسية في المدارس والجامعات وأماكن العمل”.

وأضافت أن هذا النهج قد يُستخدم ضمن منصات الصحة الرقمية لرصد الحال النفسية بكفاءة. واختتمت (Eriko Sugimori): “بنحو عام، توفر دراستنا طريقة مبتكرة وميسورة التكلفة وغير جراحية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل تعابير الوجه للكشف المبكر عن الاكتئاب قبل ظهور الأعراض السريرية، مما يتيح التدخلات المبكرة وتقديم الرعاية في الوقت المناسب”.