الطائرات المسيّرة تقود ثورة الشحن الجوي في أبوظبي

لم تَعد سماء أبوظبي حكرًا على الطائرات التقليدية، بل تحولت إلى فضاء مفتوح لتجارب تقنية رائدة تُعيد تعريف قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ففي خطوة تعكس التزام الإمارة بترسيخ مكانتها في مجال التنقل الذكي، أطلقت أبوظبي أول تجربة لتوصيل الطرود عبر الطائرات المسيّرة الذاتية القيادة.

وتمثل هذه المبادرة حجر الأساس لبناء منظومة نقل أكثر استدامة وكفاءة، وتعزز من موقع الإمارة كمركز عالمي رائد في قطاع النقل الذكي.

الطائرات المسيّرة تنطلق في سماء أبوظبي:

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، نجاح تجربة فريدة من نوعها لتوصيل الطرود باستخدام الطائرات المسيّرة، وقد نُفذت التجربة بالتعاون مع شركة (لود أوتونوموس) المتخصصة في الحلول الذكية.

أشرف مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) على الرحلة التجريبية لتوصيل الطرود عبر الطائرات بدون طيار، بالتعاون مع "لود أوتونوموس"، حيث نجحت الرحلة الذكية في انطلاقها من السمحة إلى كيزاد عبر طائرة مزوّدة بذراع آلية ونظام ملاحة متطور يضمن أعلى معايير السلامة والكفاءة … pic.twitter.com/3hegs76lUe — أبوظبي للتنقل | AD Mobility (@ad_mobility) September 19, 2025

وشهدت التجربة الأولى، التي جرت في مقر الشركة بمدينة خليفة الصناعية (كيزاد – أبوظبي)، تنفيذ رحلة تجريبية ناجحة نقلت خلالها طائرة مسيّرة طردًا مزودًا بذراع آلية من منطقة السمحة إلى كيزاد، وقد اعتمدت الرحلة على نظام ملاحة متطور لضمان أعلى مستويات الدقة والكفاءة في التوصيل، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام سرعة وكفاءة الخدمات اللوجستية.

مشروع (هيلي).. نقلة نوعية في الشحن الجوي:

عرضت شركة (لود أوتونوموس) على هامش التجربة، أحدث مستجدات برنامج تطوير الطائرة الهجينة الذاتية القيادة (هيلي)، التي صُممت لتكون حلًا ثوريًا في مجال الشحن الجوي الثقيل.

وتتميز هذه الطائرة بقدرتها على حمل حمولة يصل وزنها إلى 250 كيلوجرامًا لمسافة قدرها 300 كيلومتر، وتعتمد على نظام دفع هجين يجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي، وتتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي، ما يمنحها مرونة فريدة بالعمل دون الحاجة إلى مطارات أو بنى تحتية تقليدية.

ومن المتوقع أن تُحدث هذه الطائرة نقلة نوعية في قطاع الشحن اللوجستي، فهي قادرة على إنشاء خطوط شحن جوي مباشرة بين مراكز الخدمات اللوجستية، الأمر الذي سيعزز كفاءة سلاسل التوريد ويدعم نمو هذا القطاع الحيوي.

نحو منظومة نقل ذكية ومستدامة:

تُعدّ هذه التجربة جزءًا أساسيًا من استراتيجية مجلس الأنظمة الذكية الذاتية الحركة، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في مجال النقل الذكي. ويهدف هذا التوجه إلى دعم جهود مركز النقل المتكامل في تبني أحدث أنظمة التنقل المستدام، مما يساهم بنحو فعال في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة.

ولضمان سلامة هذه العمليات، يشرف المركز على تنظيم الطائرات المسيّرة وتشغيلها عبر المنصة الوطنية الموحدة لإدارة حركتها، وتضمن هذه المنصة سهولة وسرعة الحصول على الموافقات القانونية، وفي الوقت نفسه تفرض الالتزام الصارم بمعايير السلامة والخصوصية، وتُؤمّن حماية المجال الجوي للإمارة.

تسريع النمو في عصر التجارة الإلكترونية:

يؤكد المسؤولون أن هذه التجربة تعكس التزام أبوظبي المستمر بتبني الابتكارات التكنولوجية وتوظيفها في خدمة المجتمع والاقتصاد.ف في ظل النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية وما يفرضه من تحديات على سرعة وكفاءة التوصيل، تأتي منظومة النقل الجوي بالطائرات المسيّرة كخيار ثوري يوفر حلولًا أكثر سرعة وفاعلية، إذ تتيح إيصال الطرود خلال ساعات معدودة مقارنة بالأيام التي تستغرقها وسائل التوصيل التقليدية.

ولا يقتصر هذا التحول على كونه قفزة نوعية في مجال الخدمات اللوجستية فحسب، بل يشكل أيضًا دليلًا على أن أبوظبي ماضية بخطى واثقة نحو مستقبل قائم على التكنولوجيا والابتكار، يهدف إلى رفع كفاءة منظومة النقل، وتعزيز استدامة البنية التحتية، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجال النقل الذكي.