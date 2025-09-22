إنفيديا تستثمر 100 مليار دولار في OpenAI لبناء مراكز بيانات عملاقة للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة إنفيديا استثمارًا يصل إلى 100 مليار دولار في شركة OpenAI في إطار شراكة إستراتيجية تهدف إلى بناء ما لا يقل عن 10 جيجاواط من مراكز البيانات المُخصصة للذكاء الاصطناعي بالاعتماد على رقاقات إنفيديا وأنظمتها.

وتتوقع الشركتان أن يتطلب المشروع ملايين من وحدات معالجة الرسومات (GPU) لتشغيل الجيل التالي من نماذج OpenAI على أن تُضخ الاستثمارات تدريجيًا مع دخول كل جيجاواط جديد إلى الخدمة. ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في النصف الثاني من عام 2026، بالاعتماد على منصة Vera Rubin الجديدة من إنفيديا، التي وصفها الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ بأنها ستكون “قفزة ضخمة” مقارنةً بالجيل الحالي من رقاقات Blackwell.

وقال هوانغ في بيان الإعلان: “إنفيديا و OpenAI دفعتا بعضًا على مدار عقد كامل، من أول حاسوب فائق من نوع DGX وصولًا إلى إنجاز ChatGPT”. وأكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، أن “البنية التحتية الحاسوبية ستكون أساس اقتصاد المستقبل، وما يُبنى مع إنفيديا سيتيح ابتكارات جديدة في الذكاء الاصطناعي، ويمكن الأفراد والشركات على نطاق واسع”.

وتأتي الخطوة في إطار سلسلة من الاستثمارات الضخمة لإنفيديا، التي ضخت حديثًا 5 مليارات دولار في إنتل عقب استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة قدرها 10% من الشركة، كما أنفقت أكثر من 900 مليون دولار للحصول على تقنيات ذكاء اصطناعي من شركة Enfabrica واستقطاب قياداتها.

ومن جانبها، تواصل OpenAI تعزيز شراكاتها الإستراتيجية، إذ أبرمت حديثًا اتفاقًا تاريحيًا مع أوراكل قيمته 300 مليار دولار لتشييد 4.5 جيجاواط من مراكز البيانات باستخدام أكثر من مليوني رقاقة من أوراكل، ضمن مشروع “ستارجيت Stargate” الذي يضم تحالفًا من عمالقة التكنولوجيا بقيادة سوفت بنك و OpenAI وإنفيديا وأوراكل وآرم ومايكروسوفت، باستثمارات تصل إلى 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة.

وقد تُعيد هذه الشراكة رسم خريطة سوق الرقاقات عالميًا، إذ ستعزز مكانة إنفيديا كأبرز مزوّد للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي خاصةً بعد استثمارها الأخير في إنتل، في وقت تسعى فيه شركات مثل AMD للحاق بالإقبال المتزايد على المعالجات المتقدمة.

وتشير التقديرات إلى أن تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية، ومنها الأجيال اللاحقة من ChatGPT، سوف تتطلب قدرات حوسبة هائلة تفوق بأضعاف ما هو متوفر اليوم، وهو ما يفسر سباق الشركات لبناء مراكز بيانات عملاقة.