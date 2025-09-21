مقارنة بين هاتفي iPhone 17 Pro Max و Galaxy S25 Ultra

أطلقت آبل هاتفها الأحدث والأقوى iPhone 17 Pro Max في الأسواق العالمية قبل يومين، وقد شهدت متاجرها حول العالم إقبالًا كبيرًا على شرائه، وقد تصدر اللون البرتقالي مبيعات هذا الإصدار.

يحمل هذا الإصدار من آيفون العديد من التحسينات البارزة؛ إذ يأتي بتصميم جديد يضم إطارًا كبيرًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية ويمتد على طول الجزء العلوي من خلفية الهاتف. كما يأتي مع ترقيات في الأداء، ومواصفات الكاميرات الأمامية والخلفية، وأفضل عمر بطارية في هواتف آيفون حتى الآن.

يتنافس iPhone 17 Pro Max الجديد مع العديد من الهواتف الرائدة والمميزة، وأبرزها: هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra الذي يُعد من أفضل هواتف أندرويد، ويأتي مع شاشة كبيرة ذات دقة عالية، ونظام تصوير متقدم يضم كاميرا خلفية رباعية العدسات، ويمتاز الهاتف بأداء فائق القوة والسرعة بفضل معالج Snapdragon 8 Elite، بالإضافة إلى دعمه مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي (Galaxy AI).

إليك مقارنة شاملة بين iPhone 17 Pro Max و Galaxy S25 Ultra لتتعرف أبرز الفروق بينهما:

تصميم أكثر لفتًا للأنظار في iPhone 17 Pro Max

أعادت آبل تصميم هواتفها من فئة برو في سلسلة iPhone 17، إذ يأتي طراز برو ماكس بإطار أفقي بارز يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، ويمتد على طول الجزء العلوي، وهذا تغيير كبير مقارنة بالإطار المربع الصغير الذي يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية في هواتف آيفون السابقة.

كما يأتي الهاتف الجديد بألوان مميزة مثل: البرتقالي والنيلي مقارنة بالألوان الكلاسيكية في الإصدارات السابقة. ويعتمد الزجاج الخلفي على تقنية Ceramic Shield من آبل التي تجعله أكثر مقاومة للصدمات بأربع مرات مقارنة بالجيل السابق، ويوفر زجاج Ceramic Shield 2 الذي يغطي الشاشة مقاومة مضاعفة بثلاث مرات مقارنة بالجيل الأول.

في المقابل، يأتي Galaxy S25 Ultra بتصميم مُحسن قليلًا مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ استبدلت سامسونج الزوايا الحادة بزوايا مستديرة، مع الحفاظ على الهيكل المصنوع من التيتانيوم الثقيل والمتين. كما أن الواجهة الخلفية تبدو أكثر بساطة مقارنة بهاتف آبل الجديد، إذ تأتي العدسات مدمجة مباشرة في ظهر الهاتف دون أي يحيط بها إطار واحد.

وتغطي الجهة الخلفية طبقة زجاجية من نوع Gorilla Armor 2 لتعزيز المتانة، مع مقاومة كاملة للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68 مثل هاتف آيفون.

كلا الهاتفين يقدمان تجربة تصوير احترافية

من أبرز التحسينات التي حصل عليها iPhone 17 Pro Max تطوير نظام التصوير، وخاصة العدسة المقربة، فللمرة الأولى يأتي الهاتف بكاميرا Fusion ثلاثية العدسات، وكل عدسة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وتدعم عدسة التقريب الجديدة التقريب البصري بمعدل يصل إلى 8x، وتتضمن مستشعرًا جديدًا أكبر بنسبة تبلغ 56% مقارنة بالطراز السابق، وهذا يساعد في تحسين أداء العدسة في الإضاءة المنخفضة.

وأما هاتف سامسونج فيضم نظام تصوير احترافي ومتقدم يتفوق به على معظم الهواتف الرائدة الأخرى في السوق، ويتضمن عدسة رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التقريب حتى 5x، وعدسة مقربة ثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل تدعم التقريب حتى 3x، وعدسة فائقة الاتساع تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وتمتاز كاميرا هاتف سامسونج بإمكانية تقريب كبيرة جدًا تصل إلى 100x.

وفيما يتعلق بتسجيل مقاطع الفيديو، يبرز هاتف iPhone 17 Pro Max بقدرته على التقاط مقاطع فيديو احترافية أقرب ما يكون إلى التصوير السينمائي بفضل دقة التصوير العالية ودعم Dolby Vision، وصيغة ProRes RAW.

شاشة هاتف آيفون أعلى سطوعًا

يضم هاتف Galaxy S25 Ultra شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.9 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وتأتي الشاشة مغطاة بطبقة مضادة للانعكاسات لتسهيل استخدام الهاتف في البيئات العالية الإضاءة.

وأما iPhone 17 Pro Max فيضم شاشة مطابقة لشاشة هاتف سامسونج في الحجم، لكنها أعلى سطوعًا؛ إذ يصل سطوعها إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وتأتي مغطاة بطبقة مضادة للانعكاسات لتقليل الوهج.

أداء أقوى في iPhone 17 Pro Max بفضل معالج A19 Pro

لطالما تصدرت آبل المنافسة في الأداء، لكن ظهور Snapdragon 8 Elite في Galaxy S25 Ultra قلب الموازين، إذ تفوق على معالج آبل السابق A18 Pro في معظم الاختبارات بفضل زيادة بنسبة تبلغ 30% في سرعة وحدة المعالجة المركزية، وتبلغ 40% في أداء وحدة معالجة الرسومات مقارنةً بالإصدار السابق من معالجات كوالكوم.

لكن آبل عادت بقوة مع معالج A19 Pro المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، والذي يضم وحدة معالجة مركزية سداسية النوى ووحدة لمعالجة الرسومات سداسية النوى، بالإضافة إلى غرفة تبريد بتقنية البخار للحفاظ على استقرار الأداء خلال جلسات الاستخدام الطويلة، كما أن المعالج الجديد يوفر أداءً أفضل بنسبة تبلغ 40% مقارنة بالطراز السابق.

كما يضم المعالج شريحة N1 الجديدة لدعم شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 6 وشبكات Thread، مع تحسينات في الاتصال عبر Hotspot و AirDrop.

عمر بطارية أفضل في iPhone 17 Pro Max

يقدم هاتف آبل الجديد أفضل عمر بطارية في تاريخ هواتف آيفون، إذ يمكنه الاستمرار بتشغيل مقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 37 ساعة بشحنة واحدة وتصل إلى 39 ساعة في الطرز التي تتضمن شريحة إلكترونية eSIM فقط.

وأما بطارية هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra فيمكنها أن تستمر حتى 31 ساعة من تشغيل مقاطع الفيديو؛ مما يشير إلى تفوق هاتف آيفون في هذا المجال.

السعر

يُباع هاتف iPhone 17 Pro Max بسعر يبدأ من 1200 دولار، ويُباع هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بسعر يبدأ من 1300 دولار.

المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 17 Pro Max و Galaxy S25 Ultra:

iPhone 17 Pro Max Galaxy S25 Ultra المعالج معالج (Apple A19 Pro) الثماني النوى والمُصنّع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.9 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد أو 2 تيرابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 18 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان البرتقالي، والفضي، والنيلي. الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. نظام التشغيل iOS 26. أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. الوزن 233 جرامًا. 218 جرامًا. السعر يبدأ من 1200 دولار. يبدأ من 1300 دولار.