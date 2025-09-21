كيفية استخدام مزية تنبيهات ارتفاع ضغط الدم في ساعات آبل الذكية

تُعدّ مزية تنبيهات ارتفاع ضغط الدم (Hypertension Notifications) من أبرز المزايا الجديدة التي أضافتها آبل إلى ساعاتها الذكية عبر نظام watchOS 26. وتتيح لمستخدمي الساعة متابعة مؤشرات ارتفاع ضغط الدم باستمرار دون الحاجة إلى زيارات طبية متكررة. ولا تُعد وسيلة للتشخيص أو العلاج أو إدارة ضغط الدم بنحو مباشر.

وأشارت آبل إلى أن هذه المزية يمكن أن تساعد في الكشف المبكر عن مليون حالة غير مُشخّصة بارتفاع ضغط الدم خلال عامها الأول، خاصةً أن ما يقارب 46% من المصابين عالميًا لا يدركون إصابتهم بالمرض، وذلك استنادًا إلى أبحاث مشتركة أجرتها الشركة مع جامعات أمريكية.

وفي هذا المقال، سنوضح طريقة تفعيل مزية تنبيهات ارتفاع ضغط الدم في ساعات آبل الذكية والطرز المتوافقة معها:

ساعات آبل المتوافقة مع مزية تنبيهات ارتفاع ضغط الدم

يمكن لجميع مستخدمي ساعات آبل الذكية التالية استخدام مزية تنبيهات ارتفاع ضغط الدم بعد تحديث نظام التشغيل إلى watchOS 26:

ساعة Watch Series 11.

ساعة Watch Series 10.

ساعة Watch Series 9.

ساعة Watch Ultra 3.

ساعة Watch Ultra 2.

ولتفعيل هذه المزية ستحتاج أيضًا إلى هاتف iPhone 11 أو أي إصدار حديث يعمل بنظام iOS 26. كما أن هناك بعض الشروط الإضافية لاستخدام المزية:

يجب تفعيل خاصية اكتشاف المعصم (Wrist Detection) على ساعتك الذكية.

يجب أن يكون عمر المستخدم 22 عامًا أو أكثر.

ألا تكون المرأة حاملًا.

ألا يكون المستخدم قد شُخّص سابقًا بارتفاع ضغط الدم.

وستتم مطالبتك بتأكيد هذه البيانات في أثناء عملية الإعداد.

كيفية استخدام مزية تنبيهات ارتفاع ضغط الدم في watchOS 26

بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات السابقة، يمكنك تفعيل المزية باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الصحة (Health) في هاتف آيفون المتصل بساعتك الذكية. اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية. ضمن قسم المزايا (Features)، اختر قائمة فحص الصحة (Health Checklist). اضغط فوق خيار تنبيهات ارتفاع ضغط الدم (Hypertension Notifications). أجب عن الأسئلة التي ستطرح عليك فيما يتعلق بعمرك وكونك قد شُخّصت سابقًا بارتفاع ضغط الدم أم لا، ثم اضغط فوق زر متابعة (Continue). اضغط فوق زر التالي (Next) واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتتعرّف كيفية عمل المزية. اضغط فوق زر تم (Done).

متى تبدأ مزية التنبيهات بالعمل؟

لن تبدأ التنبيهات بالظهور مباشرة بعد إعداد المزية. وتوضح آبل أن الأمر يحتاج إلى 30 يومًا لجمع البيانات الأولية، قبل أن تتمكن الساعة من التنبؤ بدقة بوجود علامات تشير إلى ارتفاع ضغط الدم.

وتقول آبل: “يمكن لساعة آبل الذكية تحليل البيانات التي يجمعها مستشعر نبض القلب، وتنبيهك في حال اكتشفت مؤشرات تدل على ارتفاع ضغط الدم. ويتم ذلك بعد مدة تقييم تبلغ 30 يومًا، تبدأ من تاريخ إعداد المزية”.