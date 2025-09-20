استعدادًا لغزو سوق الأجهزة.. OpenAI تستقطب الخبراء من آبل

تشير تقارير جديدة إلى أن شركة OpenAI، بالتعاون مع كبير المصممين السابق في آبل جوني إيف، تعمل على تطوير أول أجهزة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في وقت تشهد فيه آبل خسارة متزايدة لعدد من موظفيها البارزين لصالح الشركة الناشئة.

أجهزة ذكية دون شاشة من OpenAI

بحسب ما كشفه موقع “ذا إنفورميشن” التقني، فإن أول جهاز تخطط OpenAI لإطلاقه قد يشبه مكبر صوت ذكي دون شاشة، كما تدرس الشركة تطوير نظارات ذكية، ومسجل صوت رقمي، ودبوس ذكي قابل للارتداء، مع استهداف طرح أولى منتجاتها في نهاية 2026 أو مطلع 2027.

وتأتي هذه التسريبات بعد أن تحدث الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان، في مايو الماضي عن رؤية تشمل إطلاق مجموعة من الأجهزة الصغيرة الحجم دون شاشة وواعية بالسياق عند التواصل مع المستخدمين.

وفي خطوة تعكس جديتها، بدأت OpenAI بالاعتماد على سلسلة توريد آبل في الصين لدعم خط الإنتاج الجديد؛ إذ وقّعت عقدًا مع شركة Luxshare، المجمّع الرئيسي لهواتف آيفون وسماعات AirPods لتجميع أحد أجهزتها المرتقبة، كما تواصلت مع Goertek، المسؤولة عن تجميع سماعات AirPods وساعات آبل، لتوريد مكونات مثل وحدات السماعات.

آبل تخسر موظفيها لصالح OpenAI

أضاف التقرير أن OpenAI نجحت في استقطاب مجموعة من موظفي آبل خلال العام الجاري، بعد أن قدّمت لهم مكافآت مالية ضخمة تتضمن أسهمًا قد تتجاوز قيمتها مليون دولار، إضافة إلى وعود ببيئة عمل أقل بيروقراطية وأكثر تعاونًا.

وتشير الأرقام إلى أن الشركة ضمّت هذا العام فقط أكثر من 24 موظفًا من آبل كانوا يعملون على واجهات الاستخدام والأجهزة القابلة للارتداء والكاميرات والتقنيات الصوتية، مقارنةً بـ 10 موظفين العام الماضي.

ومن الأسماء البارزة، سايرس دانيال إيراني، الذي عمل لدى آبل 15 عامًا وصمم الموجة المتعددة الألوان لمساعد سيري في هواتف آيفون 6S، وإريك دي يونغ، الذي كان يشغل منصبًا تنفيذيًا بارزًا في قسم عتاد ساعة آبل.

ويكشف التقرير أن OpenAI لا تستقطب موظفي آبل فقط، بل تتلقى أيضًا طلبات مباشرة من موظفين حاليين في آبل يرغبون في الانضمام، بدافع الحماس للعمل مع جوني إيف وتانغ تان، رئيس العتاد في OpenAI حاليًا ورئيس تصميم المنتجات في آبل سابقًا، واللذين يعدان بإعادة روح التعاون والإبداع التي ميّزت آبل في الماضي.

وتأتي هذه التحركات تأتي في وقت يشعر فيه بعض موظفي آبل بالإحباط من اقتصار منتجات الشركة على تحسينات تدريجية، فضلًا عن تراجع أداء أسهم آبل في العام الماضي.

وبحسب التقرير، فقد ألغت آبل الشهر الماضي اجتماعًا مهمًا كان مقررًا في الصين لفرق سلسلة التوريد والتصنيع، خشية أن يؤدي غياب عدد كبير من المسؤولين عن مقر الشركة في كوبرتينو إلى مزيد من الانشقاقات لصالح OpenAI.

ويدور جدل حول نوع الأجهزة الأولى التي ستطرحها OpenAI، ويبدو أن النظارات الذكية قد تأتي لاحقًا، في حين يظل “الدبوس الذكي” خيارًا مفاجئًا، خاصةً أن إيف كان قد انتقد سابقًا جهاز Humane AI Pin ورفض فكرة الأجهزة القابلة للارتداء على الجسم.