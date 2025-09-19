هواوي تكشف عن Watch Ultimate 2.. ساعة احترافية بميزة التواصل تحت الماء

أعلنت هواوي ساعتها الذكية الرائدة Huawei Watch Ultimate 2، الموجهة بنحو خاص للغواصين، لكنها تأتي أيضًا كمساعد شامل للياقة والصحة بمزايا احترافية، إلى جانب ساعات Watch GT 6.

أول ساعة تدعم التواصل بالسونار تحت الماء

تعد Watch Ultimate 2 أول ساعة ذكية في العالم تدعم التواصل القائم على الموجات الصوتية (Sonar Communication) تحت الماء، مما يجعل الغوص العميق أكثر أمانًا وسهولة، ويمكن من خلالها إرسال رسائل مُعدة سابقًا أو رموز تعبيرية لمسافة تصل إلى 30 مترًا، إلى جانب ميزة SOS لطلب الاستغاثة تحت الماء بمدى يصل إلى 60 مترًا.

وصُنعت الساعة من معدن سائل قائم على الزركونيوم مع مقاومة غوص تصل إلى 150 مترًا، كما زودتها هواوي بنظام هوائي مبتكر يعزز قوة الإشارة، إضافة إلى نظام Sunflower Positioning مع دعم مزدوج النطاق وخمسة أنظمة ملاحة لضمان دقة التتبع حتى في أصعب الظروف.

وتدعم الساعة ميزة الشريحة الإلكترونية eSIM لإجراء المكالمات بنحو مستقل، إلى جانب ميزة كشف السقوط، وميزة مراقبة المرتفعات، وهي ميزة في الساعات الذكية مخصصة لمتابعة الحالة الصحية عند التواجد في أماكن مرتفعة مثل الجبال.

وتوفر الساعة نظام TruSense المدعوم بتقنية X-TAP لمتابعة الصحة، مع خاصية Health Glance التي تعرض 11 مؤشرًا صحيًا رئيسيًا، منها قياس الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب وتتبع النوم.

وتمنح البطارية عمر استخدام يصل إلى 11 يومًا في وضع التوفير، أو 4.5 أيام في الوضع العادي، وهي أرقام قوية مقارنة بمنافسين في الفئة نفسها، مع أنها أقل من بطارية سلسلة GT 6.

وتتوفر الساعة بلونين، هما الأسود والأزرق، بسعر يبدأ من 800 جنيه إسترليني.