هواوي تطلق ساعات Watch GT 6 ببطارية تدوم حتى 21 يومًا

كشفت شركة هواوي عن ساعتها الذكية الجديدة Huawei Watch GT 6 إلى جانب النسخة الاحترافية GT 6 Pro، لتواصل تعزيز مكانتها كأكبر مُصنّع عالمي للأجهزة القابلة للارتداء.

وقالت الشركة إن السلسلة الجديدة صُممت مع التركيز على الدقة في تتبع اللياقة والصحة، لتمنح المستخدمين حرية أكبر في ممارسة أنشطتهم الرياضية والحفاظ على نمط حياة صحي.

وتأتي ساعات Huawei Watch GT 6 ببطارية عالية السعة مما يمنحها قدرة تصل حتى 21 يومًا من الاستخدام في إصدارات 46 ملم وبرو، في حين يوفر إصدار 41 ملم عمر بطارية يصل حتى 14 يومًا.

وتأتي الساعات مزودة بتقنية Sunflower Positioning System المطوّرة للملاحة عبر الـ GPS، كما تقدم شاشات بسطوع يصل إلى 3000 شمعة، ويعتمد التصميم على خامات فاخرة مثل زجاج الياقوت والتيتانيوم وظهر من السيراميك النانوي.

وقدمت هواوي في Huawei Watch GT 6 ميزة هي الأولى من نوعها وهي ميزة Cycling Virtual Power لقياس شدة التمرين لدى راكبي الدراجات بدقة علمية، إلى جانب تحسينات في وضعيات الجري على المسارات والتزلج والجولف.

وأضافت الشركة نظام TruSense الجديد لمراقبة الصحة بنحو شامل، مع دعم مؤشرات مثل HRV لمتابعة صحة القلب والجهاز العصبي على مدار الساعة.

وتتوفر الساعات بقياسات 41 ملم و 46 ملم؛ إذ يأتي أصغر طراز بثلاثة ألوان، وهي الأسود والبني والأخضر، في حين يتوفر أكبر إصدار بخمسة ألوان، وهي الأسود والبني والذهبي والبنفسجي والأبيض.

وبحسب الأسعار المعلنة في المملكة المتحدة، فسوف يبدأ سعر Huawei Watch GT 6 من نحو 900 ريالٍ سعودي، في حين يصل سعر GT 6 Pro إلى 1600 ريالٍ سعودي، وقد بدأت الشركة طرح الساعات في الإمارات والسعودية ومن المقرر طرحها في المزيد من الأسواق لاحقًا.