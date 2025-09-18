نظرة على ميزة تنبيهات ارتفاع ضغط الدم في ساعات آبل الذكية

كشفت شركة آبل عن تفاصيل جديدة حول ميزة تنبيهات ارتفاع ضغط الدم التي تدعمها ساعات Apple Watch Series 9 وما بعدها، إضافةً إلى Apple Watch Ultra 2 فما أحدث، وذلك بعد إطلاق تحديث watchOS 26 الذي أطلقته الشركة حديثًا.

آلية عمل الميزة

أوضحت الشركة أن الميزة لا تعتمد على مستشعرات جديدة، مما يتيح توفرها أيضًا للأجهزة القديمة، إذ تحلل الساعة البيانات التي يجمعها مستشعر نبض القلب باستخدام خوارزمية متطورة لاكتشاف مؤشرات ارتفاع ضغط الدم المزمن.

وبحسب آبل، فإن تفعيل الميزة يتطلب جمع بيانات على مدى 30 يومًا من خلال تطبيق “الصحة Health” في أجهزة آيفون، لتحديد إذا كان هناك علامات على ارتفاع ضغط الدم خلال تلك المدة.

وأفادت الشركة بأن الميزة موجهة للمستخدمين بعمر 22 عامًا فما فوق، شرط ألا يكونوا حوامل أو مشخصين سابقًا بارتفاع ضغط الدم.

وفي حال تلقى المستخدم تنبيهًا بوجود مؤشرات، ستقترح الساعة إنشاء سجل لضغط الدم (Blood Pressure Log) باستخدام جهاز خارجي مُخصص لقياس الضغط على مدار 7 أيام متتالية، مع تذكيرات يومية لإجراء القياس صباحًا ومساءً.

ويتيح السجل إضافة بيانات التاريخ والوقت، وضغطي الدم الانقباضي والانبساطي من الأجهزة المُخصصة للقياس، كما يمكن الاستمرار في التسجيل لمدة أطول تصل إلى 4 أسابيع لمتابعة الحالات المشخصة.

لماذا طوّرت آبل تلك الميزة؟

أكدت آبل أن هذه التنبيهات لا تهدف إلى التشخيص أو العلاج أو المساعدة المباشرة في إدارة ضغط الدم، مشيرةً إلى أن بعض المصابين بارتفاع الضغط قد لا يتلقون إشعارات عبر الساعة.

وتبرز قيمة الميزة الجديدة في قدرتها على المسح الصحي الواسع النطاق، إذ تتيح لمرتدي الساعة رصد مؤشرات ارتفاع ضغط الدم على نحو متواصل دون الحاجة إلى مراجعات طبية متكررة.

وتتوقع آبل استنادًا إلى دراسات أجرتها بالتعاون مع جامعات أمريكية أن تُسهم الميزة في الكشف المبكر عن مليون حالة غير مُشخصة بارتفاع ضغط الدم خلال أول عام من إطلاقها، خاصةً أن نحو 46% من المصابين بارتفاع ضغط الدم حول العالم غير مُشخصين.

حلول بديلة أفضل

يظل الاعتماد على الأجهزة المتخصصة لقياس ضغط الدم ضروريًا للتشخيص الدقيق، إذ تُعد أجهزة قياس الضغط التقليدية ذات الرباط على الذراع الأكثر دقة للاستخدام اليومي، في حين توفر أجهزة القياس المتنقل على مدار 24 ساعة (ABPM) صورة أوضح عن التغيرات اليومية، عبر تسجيل قراءات منتظمة نهارًا وليلًا، الأمر الذي يساعد الأطباء في التمييز بين ضغط الدم الحقيقي وارتفاع الضغط العابر في العيادة.

يذكر أن هواوي كانت قدمت أواخر العام الماضي ساعة Huawei Watch D2، التي تُعد من الأجهزة القليلة في فئة الساعات الذكية القادرة على تقديم قياسات ضغط الدم على مدار اليوم بطريقة أقرب للأجهزة الطبية. وتعمل الساعة بمكونات متقدمة تشمل مضخة هوائية ومستشعرات دقيقة، مع إمكانية عرض متوسطات يومية وليلية، وتوفير تحليل لتغير الضغط خلال النوم ومدد النشاط. وبفضل تصميمها الأنيق والمريح، تجمع الساعة بين الدقة الطبية والاستخدام اليومي العملي.

وتركز آبل على الرصد والتنبيه المبكر لإشعار المستخدمين بضرورة مراجعة الطبيب عبر ميزتها الجديدة، لكن أجهزة مثل Huawei Watch D2 أو أجهزة القياس الطبية المتنقلة تُعد خيارًا أكثر تخصصًا لمتابعة ضغط الدم بدقة.