خوف في مايكروسوفت.. هل يهدد الذكاء الاصطناعي منتجات الشركة التاريخية؟

في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع التقنية مع صعود الذكاء الاصطناعي، وجّه الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا تحذيرًا صريحًا من احتمال فقدان بعض منتجات الشركة الأيقونية مثل أوفيس ووورد وإكسل أهميتها مستقبلًا، مؤكدًا أن الحفاظ على الريادة يتطلب تجديدًا عميقًا في الإستراتيجية والابتعاد عن التمسك بإرث الماضي.

وأكد ناديلا أن مايكروسوفت تواجه تحديًا وجوديًا شبيهًا بما حدث مع شركات كبرى اختفت من السوق بعد هيمنة طويلة.

وخلال اجتماع داخلي مع الموظفين الأسبوع الماضي، قال ناديلا: “إن بعض الأعمال الكبرى التي بنيناها قد لا تكون ذات فائدة عملية في المستقبل. إن صناعتنا مليئة بأمثلة لشركات عظيمة اختفت”.

وأشار ناديلا إلى أن شركته لا يمكن أن تستمر إلا إذا نجحت في استقطاب أفضل العقول، ومنحتهم الحوافز المالية، والفرص الوظيفية المناسبة.

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد تراجعًا في الروح المعنوية داخل الشركة، نتيجة عمليات تسريح متكررة شملت 9 آلاف موظف في يوليو الماضي.

وما زالت مايكروسوفت تجني ما يقارب خُمس إيراداتها من برمجيات الإنتاجية مثل أوفيس، لكن ناديلا حذّر من احتمال تراجع هذه الإيرادات مستقبلًا.

وأكد ناديلا أن التحدي الحقيقي يكمن في “التجديد” ومواكبة التحول الجاري في القطاع، مشددًا على أن نجاح الشركة في المستقبل يعتمد على قدرتها على بناء ما يساير توقعات السوق بدل التمسك بإرث الماضي وحمايته.

ويرى ناديلا أن الذكاء الاصطناعي هو “الفرصة الكبرى التالية” التي لا يجوز لمايكروسوفت أن تخسرها، كما حدث في سباق الهواتف المحمولة سابقًا.

ومع تطور النماذج القادرة على إنشاء الجداول والعروض والمستندات دون الحاجة إلى إكسل أو وورد أو باوربوينت، يزداد الخوف من تراجع هيمنة منتجات الشركة التاريخية.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت مايكروسوفت عن تعديلات إدارية بارزة شملت تعيين تشارلز لامانا وبافان دافولوري في مناصب قيادية. وجاءت هذه الخطوة تقديرًا لدور لامانا في توحيد عروض Copilot وتعزيز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي، ولإسهامات دافولوري في تطوير ويندوز وسيرفس وصياغة مستقبل الحوسبة داخل الشركة.