جوجل تعلن أكبر تحديث لمتصفح كروم منذ إطلاقه

كشفت شركة جوجل عن حزمة واسعة من المزايا الجديدة التي تعزز إدماج مساعدها الذكي Gemini في متصفح كروم، لتفتح الباب أمام جيل جديد من المتصفحات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وقد وصفت الشركة ذلك التحديث بأنه “أكبر ترقية في تاريخ كروم” منذ إطلاقه.

وأعلنت الشركة أن إدماج مساعد Gemini في كروم لم يعد يتطلب أي اشتراك مأجور أو رسوم إضافية بعدما كان يتطلب في السابق اشتراكًا في خطط AI Pro أو AI Ultra، وسيبدأ الإطلاق التدريجي للتحديث للمستخدمين في الولايات المتحدة أولًا عبر أجهزة ويندوز وماك بدايةً من اليوم، ومن المقرر إتاحته لاحقًا في المزيد من الدول حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المنافسة المحتدمة بين شركات التقنية الكُبرى، مثل OpenAI وأنثروبيك و Perplexity، في جذب المستخدمين في سوق المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتصريحات شارمين دي سيلفا، مديرة إدارة المنتجات في كروم، فإن جوجل تستعد خلال الأشهر المقبلة لإضافة قدرات متقدمة تمكّن Gemini من إنجاز “المهام المملة” نيابةً عن المستخدمين، مثل التسوق اعتمادًا على قوائم البريد الإلكتروني، وإعادة جدولة عمليات التوصيل، وحجز المواعيد الشخصية، وتنظيم الحجوزات في المطاعم.

وأكدت أن ذلك النظام سوف يتضمن نقاط مراجعة إلزامية للمهام العالية الخطورة أو غير القابلة للتراجع، كإتمام الحجز والدفع على سبيل المثال.

وأضافت جوجل أن Gemini في كروم بات قادرًا على الوصول إلى تطبيقات Google Workspace المختلفة في حسابات الأفراد والشركات، مع دعم التكامل مع منتجات أخرى مثل التقويم ويوتيوب وخرائط جوجل، بما يتيح “البحث عن المعلومات وتنفيذ المهام مباشرةً في الشاشة”.

وسيتمكن المستخدمون عبر إصدار الحاسوب من تشغيل Gemini عبر عدة علامات تبويب في الوقت نفسه لمقارنة المنتجات أو تلخيص المعلومات من مصادر مختلفة، وقدّمت جوجل ميزة “الاستدعاء” التي تمكّن المساعد من البحث في سجل التصفح والعودة إلى مواقع سبق زيارتها دون الحاجة إلى البحث اليدوي.

وأما في الهواتف المحمولة، فقد أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة الصفحة كاملةً مع Gemini لطرح أسئلة أعمق.

وعززت جوجل منظومة الحماية في كروم من خلال دمج نموذج Gemini Nano، الذي سيعمل على كشف المواقع الاحتيالية التي تستخدم تنبيهات مزيفة، مثل تنبيهات إصابة الجهاز بالفيروسات أو الفوز بالجوائز الوهمية.

وأضافت جوجل خوارزمية جديدة تتعلّم تفضيلات المستخدم في منح الأذونات، لتقليل الإشعارات المزعجة المتعلقة بالوصول إلى الكاميرا أو الموقع، ودعمت الشركة مدير كلمات المرور المدمج بالذكاء الاصطناعي، لتمكين المستخدم من تحديث بيانات الدخول المخترقة بسرعة، وهي مزايا كانت قد أعلنتها جوجل في وقتٍ سابق.

وأشارت جوجل إلى أن مستخدمي آيفون سوف يتمكنون قريبًا من الاستفادة من Gemini عبر متصفح كروم.

يُذكر أن المنافسة في سوق المتصفحات الذكية تشهد تسارعًا ملحوظًا؛ إذ قدمت أنثروبيك العام الماضي ميزة Computer Use التي تتيح للوكيل الذكي Claude التحكم في المتصفح وإنجاز المهام للمستخدم، في حين أطلقت OpenAI لاحقًا أداة Operator قبل أن تدمجها هذا الصيف في خاصية Deep Research باسم ChatGPT Agent. وكشفت Perplexity حديثًا عن متصفحها الذكي Comet.