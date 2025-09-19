جوجل تتيح مشاركة روبوتات Gems المخصّصة في تطبيق Gemini

أعلنت جوجل إتاحة ميزة جديدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي Gemini تُمكّن المستخدمين من مشاركة روبوتات Gems المُخصصة التي يصممونها مع الآخرين.

وتُعد الـ Gems ميزة من جوجل ضمن تطبيق Gemini، تُمكِّن المستخدمين من إنشاء مساعدين ذكاءٍ اصطناعيّ مُخصّصين لأداء مهام معيّنة بنحو يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.

وتحفظ Gems تعليمات مفصّلة (Prompts) للمهام التي تُكرر كثيرًا، حتى لا يحتاج المستخدم لإعادة كتابة نفس التوجيهات في كل مرة.

وتساعد هذه الأدوات على تكييف Gemini وفق احتياجات كل مستخدم، بما يوفّر الوقت ويُبسط المهام المتكررة.

وأوضحت الشركة أن مشاركة Gems تعمل بطريقة مشابهة لمشاركة الملفات في Google Drive، إذ يمكن للمستخدم التحكم في صلاحيات المشاهدة أو التعديل قبل إرسال الـ Gems إلى الأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل.

ويمكن على سبيل المثال عبر Gems إنشاء دليل سياحي مخصص للعائلة، أو شريك للكتابة الإبداعية ضمن فريق، أو مخطِّط وجبات شخصية لصديق، ثم مشاركتها مباشرة لتسهيل التعاون.

وأكدت جوجل أن هذه الميزة تفتح المجال لتحويل الـ Gems المفضلة إلى موارد مشتركة تساعد على تقليل الحاجة إلى إدخال الأوامر المتكررة، والتركيز أكثر على الإبداع والإنتاج.

وكانت جوجل قد طرحت ميزة Gems في البداية لمشتركي خطط Gemini Advanced و Business و Enterprise في أكثر من 150 دولة، قبل أن تعلن في مارس الماضي إتاحتها لكافة المستخدمين، مع إضافة دعم ميزة رفع الملفات للاستفادة منها داخل الخدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة Gems من جوجل تشبه إلى حد بعيد مفهوم GPTs الذي طرحته OpenAI في منصة ChatGPT، إذ يتيح كلا النظامين للمستخدمين تصميم أدوات مخصّصة تتجاوب مع احتياجاتهم اليومية وتوفّر الوقت في تكرار الأوامر. وكما هو الحال مع Gems، يمكن مشاركة الـ GPTs بسهولة ليجربها الآخرون عبر متجر مُخصص، مما يحولها من أداة شخصية إلى مورد جماعي يساعد على تعزيز الإنتاجية والتعاون.