آبل تطلق آيفون 17 عالميًا .. واللون البرتقالي الجديد يخطف الأضواء

شهدت متاجر آبل حول العالم اصطفاف الطوابير يوم الجمعة مع انطلاق المبيعات الرسمية لهواتف آيفون 17 الجديدة، التي شملت الإصدار الأساسي وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، بالإضافة إلى آيفون آير، إلى جانب إصدارات جديدة من ساعة آبل الذكية وسماعات AirPods Pro 3.

وفي ظل الأجواء الاحتفالية المعتادة لإطلاق الهواتف، تواجه الشركة الأمريكية ضغوطًا متزايدة لإثبات حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع شركات كبرى مثل جوجل وسامسونج وهواوي وشاومي وأوبو.

المشهد في الإمارات

شهدت متاجر آبل في كلٍ من دبي وأبوظبي إقبالًا لافتًا مع إطلاق هواتف آيفون 17، حيث اصطف المشترون منذ ساعات الصباح الباكر أمام المتاجر، في مشهدٍ يعكس الشعبية الكبيرة لمنتجات آبل في السوق الإماراتية.

يُذكر أن متاجر آبل في الإمارات أصبحت وجهة أساسية لعملاء آبل من داخل البلاد وخارجها، حيث يتوافد السياح لاقتناء الأجهزة فور طرحها، مستفيدين من تجربة الشراء التي توفرها الشركة في متاجرها. وشهد متجر آبل في دبي مول بنحو خاص طوابير طويلة منذ ساعات الصباح.

وجاء آيفون 17 برو ماكس باللون البرتقالي الجديد “كوزميك أورانج” في صدارة المبيعات، وسط إعجاب كبير من المستخدمين بالتصميم الجديد.

أول مشتر لـ"آيفون 17" في دبي لـ"الإمارات اليوم": قدمت للمول الساعة 3 فجرا#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/i5cqii0lF3 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 19, 2025

وبموازاة الطوابير، ظهر مشهد نشِط لإعادة البيع قرب شلال دبي مول، حيث عرض بعض التجار الأجهزة بفارق يتراوح بين 1000 و 2000 درهم إضافية، وسط إقبال من السياح الروس وزوار من الدول العربية، وفقًا لصحف محلية.

مشاهد مشابهة حول العالم

في العاصمة بكين، انتظر العملاء لساعات طويلة، وبعضهم قضى ليلته أمام المتجر، للحصول على الهاتف الجديد، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وبحسب تقارير صحفية، فلم تعد آبل تهيمن على السوق الصينية إذ تراجعت حصتها إلى نحو 10% خلف الشركات المحلية، لكن المؤشرات الأولية تبدو مشجعة، إذ سجلت منصة JD.com للتجارة الإلكترونية قفزة في الطلبات المسبقة لهواتف آيفون 17 فاقت بأضعاف مبيعات أول يوم من سلسلة آيفون 16.

وشهدت متاجر آبل في سنغافورة ولندن ومومباي وسيدني وعدد من العواصم والمدن العالمية إقبالًا واسعًا مع إطلاق سلسلة آيفون 17، حيث أشاد المشترون بالتصميم المُحدّث والكاميرا المطورة وتحسينات البطارية، في حين استحوذت سماعات AirPods Pro 3 على اهتمام خاص بفضل ميزة الترجمة الفورية.

ورغم توقعات زيادة المبيعات، يرى محللون أن التحدي الحقيقي أمام آبل يكمن في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ حذّر خبراء من أن الشركة أمامها فرصة محدودة لتعويض تأخرها عن منافسيها بعد وعود لم تتحقق في العام الماضي.

VIDEO | iPhone 17 series launch: A scuffle broke out among a few people amid the rush outside the Apple Store at BKC Jio Centre, Mumbai, prompting security personnel to intervene. Large crowds had gathered as people waited eagerly for the iPhone 17 pre-booking.#iPhone17… pic.twitter.com/cskTiCB7yi — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025

اندلاع شجار أمام متجر آبل في مدينة مومباي بالهند