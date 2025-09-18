واتساب تبدأ إطلاق ميزة التذكير بالرسائل في آيفون

أطلق تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا لهواتف آيفون يتضمن ميزة تتيح للمستخدمين تعيين تذكيرات لرسائل محددة، لمساعدتهم في العودة إليها لاحقًا، وعدم نسيان الرد عليها.

وتتوفر الميزة ابتداءً من الإصدار 25.25.74 من واتساب، وقد بدأت بالظهور لدى بعض المستخدمين، ومن المقرر إتاحتها بنحو تدريجي لكافة المستخدمين. ويُنصح بتحديث التطبيق إلى آخر إصدار مُتاح عبر متجر آب ستور وانتظار تفعيل الميزة.

ويمكن للمستخدم الضغط مطولًا على أي رسالة داخل المحادثة، واختيار خيار جديد بعنوان “ذكّرني Remind Me” من القائمة المنبثقة. وبعد ذلك، يمكن تحديد وقت التذكير، سواء ساعتين أو 8 ساعات أو 24 ساعة، مع إمكانية ضبط مدة مخصصة حسب الحاجة.

ويظهر رمز جرس صغير على الرسالة التي عيّن المستخدم التذكير لها، ليتحقق من تفعيل الميزة. وعند حلول الموعد المحدد، يتلقى المستخدم إشعارًا يحتوي على تفاصيل الرسالة، واسم المحادثة التي وردت فيها، بالإضافة إلى معاينة لأي محتوى مرفق، وذلك وفقًا لإعدادات معاينة الإشعارات.

وتُعد هذه الإضافة وسيلة عملية لتتبع التفاصيل المهمة داخل المحادثات المزدحمة، كما أنها بديل أكثر فاعلية من الاعتماد على وضع النجوم على الرسائل، أو التقاط صور للشاشة على أمل تذكر العودة إليها لاحقًا.

وتتيح واتساب إلغاء التذكير بسهولة؛ إذ يكفي الضغط مطولًا على الرسالة التي يظهر عليها رمز الجرس، ثم اختيار “المزيد” ثم النقر على “إلغاء التذكير”.

وكانت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، قد أكّدت سابقًا أن ميزة التذكير بالرسائل تتمتع بخصوصية كاملة، إذ لا يمكن لبقية أطراف المحادثة معرفة تعيين المستخدم تذكيرًا برسالة معينة، مما يضمن بقاء استخدام تلك الميزة شخصيًا ومرتبطًا فقط بصاحب الحساب.