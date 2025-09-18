نوثينج تكشف عن سماعات Nothing Ear 3 بميكروفونات في علبة الشحن

أعلنت شركة نوثينج أحدث سماعاتها اللاسلكية Nothing Ear 3، التي تحمل تصميمًا شبه شفافًا باللونين الأسود والأبيض، مع إضافة أجزاء معدنية لتحسين المتانة وأداء الهوائي.

وتكمن أبرز مفاجأة في علبة الشحن نفسها، التي تضم ميكروفونين أطلقت عليهما الشركة اسم “Super Mic”.

وتُفعّل الميزة الجديدة عبر زر بارز يحمل كلمة “Talk” في جانب العلبة، مما يتيح استخدامها لإجراء المكالمات أو تسجيل المذكرات الصوتية والملاحظات في مساحة Essential Space المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هواتف نوثينج.

ويجب أن تكون السماعات نفسها خارج العلبة ومتصلة بالهاتف للاستفادة من هذه الخاصية، لكن الشركة تؤكد أن جودة الصوت من ميكروفونات العلبة أوضح من تلك المدمجة في السماعات نفسها.

وتسعى نوثينج إلى جعل ميكروفونات Super Mic أداةً مفضلة لصناع المحتوى، خاصةً مع رواج استخدام الميكروفونات المحمولة القصيرة في إنتاج المحتوى للمنصات الاجتماعية، لكن الشركة أوضحت أن الميزة لن تعمل مع تطبيقات الكاميرا الافتراضية في أنظمة iOS وأندرويد، بل ستكون مدعومة في بعض التطبيقات الخارجية مثل Blackmagic.

وإلى جانب الميكروفونات المبتكرة، تأتي سماعات Nothing Ear 3 بمكبّرات قياسها 12 ملم، مع دعم الصوت المكاني، وتقنية LDAC Hi-Res، وإعدادات صوت شخصية عبر اختبار سمعي داخل التطبيق.

وتوفر السماعات زمن تشغيل يصل إلى 5.5 ساعات مع تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، وما يصل إلى 22 ساعة باستخدام العلبة، فضلًا عن دعم الشحن اللاسلكي.

وتبدأ نوثينج بطرح السماعات بسعر قدره 180 دولارًا مع فتح باب الحجز الأولي اليوم، على أن تُطرح رسميًا في الأسواق بدايةً من يوم 25 من سبتمبر الجاري.