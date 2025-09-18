ميتا تكشف عن نظارات Ray-Ban Display.. أول نظارة للشركة بشاشة مُدمجة

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إطلاق نظارة Meta Ray-Ban Display الذكية بسعر قدره 800 دولارٍ، لتكون أول نظارة استهلاكية من الشركة مزودة بشاشة عرض رقمية مدمجة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر Meta Connect 2025 للمطورين، حيث أكد زوكربيرج أن هذه الخطوة تُعد جسرًا بين نظارات Ray-Ban Meta الصوتية فقط والإصدار التجريبي Orion للواقع المعزز الذي كشفت عنه الشركة العام الماضي.

وتحتوي النظارة الجديدة على شاشة عرض صغيرة شفافة وكاميرا وخصائص صوتية، يمكن التحكم فيها عبر الإيماءات وإشارات اليد من خلال سوار معصم مدعوم بتقنية عصبية، ويحمل اسم Meta Neural Band.

ووفقًا لما ذكره زوكربيرج، فإن النظارة تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاطلاع على الرسائل النصية والرد عليها مباشرة، مع بقاء الرؤية الطبيعية واضحة، إذ تختفي الشاشة عند عدم استخدامها. ومن المقرر طرحها في الأسواق الأمريكية ابتداءً من 30 سبتمبر، على أن تصل أسواق أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة مطلع العام المقبل.

وخلال مؤتمر Connect 2025، واجهت النظارة عطلًا في استقبال مكالمة هاتفية في أثناء العرض التجريبي، لكنها نجحت في تنفيذ مهام أخرى مثل تشغيل التطبيقات، والتقاط الصور واستعراضها، إلى جانب ميزة الترجمة الفورية للنصوص، التي وصفها الحضور بأنها مفيدة عمليًا.

وقد بثّ زوكربيرج تجربته للنظارة مباشرةً للجمهور، إذ أظهرت الشاشة على جانبه الأيمن تطبيقات مثل التقويم والدردشات النصية والرسائل الواردة مع خيارات للرد الصوتي أو استخدام الرموز التعبيرية أو العبارات المكتوبة سابقًا.

وتنضم النظارة الجديدة إلى تشكيلة أوسع من النظارات الذكية التي كشفت عنها الشركة في الحدث نفسه، والتي شملت الجيل الثاني من نظارة Ray-Ban Meta ونظارة Oakley Meta Vanguard الرياضية.