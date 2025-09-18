ميتا تكشف عن الجيل الثاني من نظارات Ray-Ban الذكية

أعلنت شركة ميتا خلال مؤتمرها السنوي Connect 2025 إطلاق الجيل الثاني من نظاراتها الذكية بالتعاون مع علامة Ray-Ban، بسعر يبدأ من 380 دولارًا، مع تحسينات كبيرة مقارنةً بالإصدار الأول الذي طُرح عام 2023 بسعر قدره 300 دولارٍ أمريكي.

وأوضحت ميتا أن النظارة الجديدة توفر عمر بطارية أطول يصل إلى 8 ساعات من الاستخدام المعتاد مقارنةً بـ 4 ساعات فقط في الإصدار السابق، في حين يمنح صندوق الشحن المرفق طاقة إضافية تكفي حتى 48 ساعة، مقارنةً بـ32 ساعة في الإصدار السابق، مع إمكانية شحن البطارية حتى 50% خلال 20 دقيقة فقط.

وتأتي النظارة مزودة بكاميرا دقتها 12 ميجابكسل، قادرة على تصوير فيديو دقته 3K Ultra HD بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية مع دعم تقنية HDR.

وستضيف الشركة لاحقًا تحديثات برمجية تتيح تصوير الفيديو بتقنيتي Hyperlapse و Slow Motion في كافة نظاراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتأتي النظارة بسعة تخزين قدرها 32 جيجابايت، ومعيار مقاومة الماء IPX-4.

وخلال الحدث، استعرض مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، ميزة جديدة أطلق عليها اسم Conversation Focus، تساعد المستخدمين على تمييز الأصوات البشرية في البيئات الصاخبة، وهي ميزة ستتوفر أيضًا للإصدار الأول من النظارة.

ومن الناحية التصميمية، ستتوفر النظارة الجديدة بالتصاميم الثلاثة نفسها للإصدار الأول، مع خيارات متعددة للعدسات تشمل العادية، والمستقطبة (بتكلفة إضافية قدرها 30 دولارًا)، والانتقالية (مقابل 80 دولارًا إضافيًا)، فضلًا عن العدسات الطبية التي تختلف أسعارها.

وبدأت ميتا طرح النظارة في أسواق عدة حول العالم، منها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا وألمانيا ودول أوروبية أخرى، على أن تصل قريبًا إلى أسواق مثل المكسيك والهند والبرازيل.

وأكدت ميتا أن الإصدار الأول سيظل متاحًا بسعر قدره 300 دولار أمريكي إلى جانب النسخة الجديدة.

وإلى جانب ذلك، أعلنت الشركة إطلاق نظارة Oakley Meta Vanguard المُخصصة للرياضيين بسعر قدره 500 دولارٍ عند طرحها في 21 أكتوبر المقبل، أي أعلى بنحو 100 دولار من إصدار Oakley Meta HSTN السابق.

وتمتاز النظارة الجديدة بتصميم رياضي ملتف حول جانبي الوجه، مع زر أسفل الإطار يسهّل التقاط الصور والفيديو في أثناء ارتداء الخوذ، وبطارية تدوم حتى 9 ساعات، وكاميرا تدعم تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 3K، إضافةً إلى مكبرات صوت أكثر قوة، وإمكانية الاتصال بساعات Garmin لتتبع بيانات اللياقة عبر مساعد ميتا الذكي Meta AI.