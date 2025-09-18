كيفية استخدام مزايا تخصيص شاشة القفل الجديدة في iOS 26 

أصبح نظام iOS 26 منذ عدة أيام متاحًا لجميع مستخدمي هواتف آيفون المتوافقة. وإذا كنت قد ثبّتت التحديث، ستلاحظ أن آبل أضافت بعض التغييرات والمزايا الجديدة إلى شاشة القفل للسماح بتخصيصها بالطريقة المرغوبة لكل مستخدم.

إليك أبرز المزايا الجديدة لتخصيص شاشة القفل في iOS 26 وكيفية استخدامها:

إضافة تأثير الزجاج السائل إلى الساعة

في iOS 26، تقدم آبل تصميم (الزجاج السائل) Liquid Glass، الذي يوفر تأثيرات شبه شفافة لعناصر التحكم، والأزرار، وأيقونات التطبيقات، والويدجات، كما يضيف خيارًا جديدًا لتغيير مظهر الساعة على شاشة القفل إلى مظهر زجاجي شبه شفاف. ويمثل هذا التصميم أكبر تغيير بصري منذ iOS 7.

إليك كيفية تغيير مظهر الساعة إلى المظهر الزجاجي الجديد:

اضغط مطولًا على أي مكان على شاشة القفل، ثم اختر (تخصيص) Customize.

اضغط على الساعة.

فعّل خيار Glass الجديد بدلًا من Solid.

عدّل لون الساعة وشكلها حسب رغبتك، ثم اضغط فوق زر (تم) Done لحفظ التغييرات.

نقل الويدجات إلى الجهة السفلية من شاشة القفل

في iOS 18، كانت الويدجات مثبتة في الجهة السفلية من الساعة مباشرة. لكن في iOS 26، يمكنك من خلال وضع التخصيص سحبها إلى الجهة السفلية من الشاشة، بحيث تطفو فوق زري الاختصارات السريعة. وهذا التغيير يجعل الوصول إلى الويدجات بيد واحدة أسهل من قبل.

ولتجربة ذلك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا على أي مكان على شاشة القفل، ثم اختر (تخصيص) Customize.

اسحب إطار الويدجت التي تريد تغيير مكانها إلى الجهة السفلية من الشاشة.

عدّل أي عناصر أخرى كما ترغب، ثم اضغط فوق زر (تم) Done لحفظ التغييرات.

تغيير حجم ساعة شاشة القفل

مع iOS 26، أصبح بإمكانك تكبير الساعة على شاشة القفل لملء مساحة أكبر من الشاشة؛ مما يجعلها أوضح ويُسهّل قراءتها. ويمكنك القيام بذلك من خلال مقبض سحب جديد يظهر في الجهة اليُمنى السفلية من الإطار المحيط بالساعة بعد تفعيل وضع التخصيص.

يمكنك تكبير الساعة لتغطي نصف الشاشة تقريبًا، وستتحرك الويدجت الموجودة على الشاشة تلقائيًا إلى الجهة السفلية. وستلاحظ أن المقبض الخاص بتكبير الساعة لا يظهر دائمًا؛ إذ يعتمد ذلك على صورة الخلفية، فإذا لم يكن هناك فراغ كافٍ في الجهة العلوية من العنصر الرئيسي في الصورة، فلن يظهر مقبض السحب.

إليك كيفية تكبير الساعة في شاشة القفل:

اضغط مطولًا على أي مكان على شاشة القفل، ثم اختر (تخصيص).

ضع إصبعك على مقبض السحب في الجهة اليُمنى السفلية من إطار الساعة.

اسحب إلى الأسفل لتكبير الساعة، أو إلى الأعلى لتصغيرها.

عدّل أي عناصر أخرى كما تشاء، ثم اضغط على زر (تم) لحفظ التغييرات.

تحويل خلفية شاشة القفل إلى مشهد ثلاثي الأبعاد

عند الرغبة في تغيير خلفية شاشة القفل، سيقترح iOS 26 تلقائيًا صورًا من مكتبة الصور في هاتفك متوافقة مع مزية Spatial Scenes، ويضعها في قسم خاص يُسمى (Spatial Scenes)، ويمكنك اختيار واحدة منها للحصول على مشهد ثلاثي الأبعاد لخلفية شاشة القفل، يتفاعل ديناميكيًا عند تحريك الهاتف.

تعتمد هذه المزية على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل الصور وتعرف عناصرها، ثم إنشاء خرائط عمق لها لتظهر في مشهد ثلاثي الأبعاد. ولا تتطلب هذه المزية دعم نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence لتعمل، إذ تستند إلى تقنيات التعلم الآلي؛ مما يجعلها متاحة لهواتف آيفون 12 وجميع الطرز الحديثة.