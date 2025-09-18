فوتوشوب مُبسّط.. مايكروسوفت تضيف مزايا احترافية جديدة إلى Paint

تواصل مايكروسوفت تطوير تطبيق “الرسّام Paint” الكلاسيكي في نظام ويندوز 11 بإضافة مزايا كانت حكرًا على برامج التصميم الاحترافية مثل فوتوشوب، ومن أحدث تلك الإضافات ميزة حفظ المشاريع بصيغة جديدة، وأدوات شفافية متقدمة.

وبات التطبيق يتيح حفظ العمل كملف مشروع بامتداد “.paint”، إذ تُخزّن الطبقات داخله ليستطيع المستخدم استئناف العمل من حيث توقف، وتتيح الشركة الميزة حاليًا للاختبار عبر برنامج Windows Insiders في قناتي Dev و Canary.

وأضافت الشركة شريط منزلق للتحكم في الشفافية داخل أدوات القلم والفرشاة، حتى يمكن تعديل مستوى التعتيم مباشرةً من شريط جانبي في واجهة الرسم.

وتسعى مايكروسوفت إلى جعل “الرسّام Paint” أداة أكثر جاذبية للمصممين والهواة على حد سواء، بعدما ظل التطبيق لعقود رمزًا للبساطة. ويُعد إدخال المزايا المتقدمة إستراتيجية لرفع مستوى التطبيق لمنافسة برمجيات التصميم الأكثر تقدمًا.

وتمنح إضافة التحكم في الشفافية المستخدمين قدرة أكبر على إنتاج رسومات أكثر واقعية وتفاصيل دقيقة، وهو ما كان يتطلب في السابق برامج خارجية، وقد تشجع هذه الخطوة المبدعين على اعتماد Paint في مشاريع رسم أكثر تعقيدًا بدلًا من كونه مجرد أداة أساسية للرسم.

وكانت مايكروسوفت قد أدخلت في الآونة الأخيرة مجموعة من التحسينات الكبيرة في Paint، منها الوضع الداكن “Dark Mode” لراحة العينين، ودعم الشفافية “Transparency” والطبقات “Layers”، إلى جانب ميزة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي التي سمحت للمستخدمين بإنشاء رسومات جديدة استنادًا إلى الأوامر النصية.

وبالتوازي، حصلت أداة التقاط الشاشة Snipping Tool على شريط أدوات للتظليل السريع يتضمن قلمًا وممحاة وأداة تظليل جديدة، مع إمكانية إعادة قص الصورة بسهولة بعد التقاطها.

وأما تطبيق المفكرة Notepad فقد حصل على دفعة قوية بفضل الذكاء الاصطناعي، إذ بات يتيح الكتابة وإعادة الصياغة والتلخيص بنحو مجاني لمستخدمي حواسيب Copilot Plus دون الحاجة إلى اشتراك في Microsoft 365. ويمكن أيضًا التبديل بين النماذج المحلية والسحابية بحسب احتياجات المستخدم.