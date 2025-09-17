مقارنة بين iPhone 17 Pro Max و Pixel 10 Pro XL.. أيهما تختار؟

يُعدّ هاتفا iPhone 17 Pro Max من آبل و Pixel 10 Pro XL من جوجل، من أفضل الهواتف وأحدثها وأكثرها تقدمًا وتطورًا. ويأتي كلا الهاتفين بتصاميم جذابة، ويحتويان على أنظمة تصوير متقدمة، ويمتازان بالأداء القوي، ويدعمان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستخدام.

فإذا كنت تفكر في شراء واحد منهما، سنقدم لك فيما يلي مقارنة توضح الفروق بينهما، لمساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك.

أولًا: المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 17 Pro Max و Pixel 10 Pro XL

iPhone 17 Pro Max Pixel 10 Pro XL المعالج معالج (Apple A19 Pro) الثماني النوى والمُصنّع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Google Tensor G5) الثماني النوى والمصنّع بتقنية قدرها 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.9 بوصات. من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد أو 2 تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 18 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 42 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 6.0. الألوان البرتقالي، والفضي، والنيلي. الأخضر، والأبيض، والرمادي، والأسود. نظام التشغيل iOS 26. أندرويد 16. الوزن 233 جرامًا. 232 جرامًا. السعر يبدأ من 1200 دولار. يبدأ من 1099 دولارًا.

ثانيًا: اختر هاتف iPhone 17 Pro Max في الحالات التالية:

إذا كنت من عشاق التصوير وخاصة تصوير مقاطع الفيديو والصور الشخصية

حصل iPhone 17 Pro Max هذا العام على عدة ترقيات في الكاميرا، أبرزها: دعم صيغة ProRes Raw لمقاطع الفيديو، والكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة قدرها 18 ميجابكسل وتدعم تقنية Center Stage.

وبفضل دعم صيغة ProRes Raw، يمكن لصانعي الفيديو تسجيل المحتوى دون المرور بعمليات المعالجة التلقائية المعتادة مثل تعديل الألوان والتباين. والنتيجة هي لقطات أسهل في التحرير، وأكثر اتساقًا مع المحتوى الملتقط بكاميرات أخرى.

من ناحية أخرى، طوّرت آبل الكاميرا الأمامية لتلتقط صورًا ومقاطع فيديو بمجال رؤية أوسع، كما أصبح المستشعر مربع الشكل بدلًا من المستطيل؛ مما يسمح بالتقاط صور بالوضع الأفقي أو العمودي دون الحاجة إلى تدوير الجهاز.

إذا كنت من هواة اللعب بألعاب الفيديو أو تقوم بمهام متعددة في وقت واحد باستخدام هاتفك

سواء كنت من هواة اللعب بألعاب الفيديو وخاصة الألعاب الكثيفة أو ممن يكثرون من المهام المتعددة، فإن iPhone 17 Pro Max سيقدم أداءً أفضل من هاتف جوجل. ويعود السبب في ذلك إلى معالج A19 Pro الجديد، الذي تقول آبل إنه يوفر تحسنًا بنسبة تبلغ 40% في الأداء المستمر (جلسات الاستخدام الطويلة) مقارنةً بهاتف iPhone 16 Pro.

كما قدمت آبل نظام تبريد جديدًا يعتمد على غرفة بخار ولوحة خلفية مملوءة بالسائل لتبديد الحرارة؛ مما يحافظ على الأداء المستقر لمدة أطول، ويقلل من استنزاف طاقة البطارية في أثناء أداء المهام الكثيفة والمتعددة.

تحتاج إلى 2 تيرابايت من ذاكرة التخزين

تأتي أعلى نسخة من هاتف iPhone 17 Pro Max التي يبلغ سعرها 2000 دولار مع سعة تبلغ 2 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. في المقابل، تصل سعة ذاكرة التخزين في هاتف جوجل Pixel 10 Pro XL إلى تيرابايت واحد.

ومع أن سعة تيرابايت واحد كافية لمعظم المستخدمين، فإن بعض الأشخاص مثل منشئي المحتوى، وهواة التصوير، وأولئك الذين يحمّلون الكثير من التطبيقات والملفات في الهاتف، سيجدون أن سعة 2 تيرابايت في هاتف آيفون أكثر ملاءمة لهم.

ثالثًا: اختر هاتف جوجل Pixel 10 Pro XL في الحالات التالية:

إذا كنت تريد مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي

ما تزال مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في هواتف آيفون محدودة مقارنةً بتلك المتوفرة في هواتف جوجل Pixel الجديدة. فإذا كنت من محبي تجربة الذكاء الاصطناعي والاستعانة به في معظم المهام التي تقوم بها باستخدام الهاتف، فسيكون هاتف جوجل مناسبًا لك.

ويتضمن Pixel 10 Pro XL مجموعة واسعة من مزايا تحرير الصور والمساعدة في الكتابة والبحث، وغير ذلك. ومن أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هاتف جوجل: مزية Magic Cue التي تقدم اقتراحات سياقية مباشرة في أثناء إجراء المحادثات، وتطبيق اليوميات (Journal) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وDaily Hub، وهو مركز جديد يعرض ملخصًا يوميًا مولدًا بالذكاء الاصطناعي، يتضمن توقعات عن حالة الطقس، وجدول المواعيد من تطبيق التقويم، والتذكيرات المستخرجة من Gmail و Keep.

إذا كنت تريد كاميرا ذات أداء احترافي في التقاط الصور لكنك غير مهتم كثيرًا بتصوير مقاطع الفيديو

يُعدّ iPhone 17 Pro Max أفضل من هاتف جوجل في تصوير مقاطع الفيديو، ومع ذلك يأتي Pixel 10 Pro XL مع نظام تصوير احترافي مناسب لهواة تصوير الصور، ويتضمن كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، مع دعم تقنيات المعالجة الحاسوبية للحصول على صور عالية الوضوح والدقة والجودة.

ومن أبرز المزايا الخاصة بالتصوير في هاتف جوجل هي: ProRes Zoom التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتصحيح التشويش والانحراف عند تصوير لقطات بعيدة؛ مما يجعل صور المباني واللوحات البعيدة أكثر وضوحًا.

هناك أيضًا مزية Auto Best Take التي تختار تلقائيًا أفضل تعابير الوجه من بين عدة لقطات وتدمجها في صورة واحدة؛ مما يمنع الحصول على لقطات غير مثالية.

إذا كنت تفضل واجهة Material 3 Expressive

في هذا العام، اختلف نهج كل من جوجل وآبل بنحو واضح فيما يتعلق بتصميم واجهة المستخدم. فقد ركزت جوجل على الألوان الموحدة، والحركات الطبيعية للعناصر، وأما آبل فقد ركزت على التأثيرات الشفافة وانعكاسات الألوان، مع إضافة تفاعلات ديناميكية للعناصر.

قدمت آبل تصميم Liquid Glass في iOS 26، الذي يجعل عناصر الواجهة تتحرك مثل قطرات الماء على سطح زجاجي. والفكرة مميزة نظريًا، لكن كثيرًا من مستخدمي النسخة التجريبية أشاروا إلى ضعف التباين وصعوبة التمييز بين العناصر.

في المقابل، لاقت واجهة Material 3 Expressive من جوجل استحسان مستخدمي هواتف Pixel؛ إذ توفر مزايا تخصيص متعددة، وتظهر فيها العناصر بنحو واضح.