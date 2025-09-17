مع كل إصدار جديد من iOS، تضيف آبل مجموعة واسعة من المزايا الجديدة والتحديثات. ومع نظام iOS 26 الذي أصبح متاحًا الآن للجميع، يدور الاهتمام حول تصميم الزجاج السائل المبتكر ومزايا Apple Intelligence. ومع أن هذه الإضافات البارزة تستحق الاهتمام، فإن هناك الكثير من المزايا المخفية التي لم تذكرها آبل عند إعلان iOS 26، لكنها قادرة على تحسين تجربة استخدام آيفون اليومية بنحو كبير.

إليك 10 مزايا مخفية في iOS 26، وكيفية استخدامها:

1- تغيير مدة الغفوة الافتراضية للمنبه

في السابق كانت تبلغ مدة الغفوة في هواتف آيفون 9 دقائق ولا يمكن تغييرها، لكن في iOS 26 أصبح بإمكان المستخدم تغيير مدة الغفوة بالانتقال إلى تطبيق (الساعة) Clock، ثم اختيار منبه معين، ثم الانتقال إلى خيار (مدة الغفوة) Snooze Duration.

يمكن للمستخدم بعد ذلك ضبط مدة الغفوة من دقيقة إلى 15 دقيقة، لكن المدة تُطبّق على كل منبه بنحو فردي. أي أنك ستحتاج إلى تعديل المدة عند إنشاء منبه جديد.

2- إنشاء نغمة رنين مخصصة

أصبح بإمكان مستخدمي هواتف آيفون المتوافقة مع iOS 26 إنشاء نغمة رنين مخصصة دون الحاجة إلى الاستعانة بأي أدوات خارجية.

ولتجربة ذلك، حدّث نظام التشغيل في هاتفك إلى iOS 26، ثم انتقل إلى تطبيق (الملفات) Files، ثم اختر الملف الصوتي الذي ترغب في استخدامه كنغمة رنين، ويجب أن يكون بصيغة MP3 أو M4A ولا تتجاوز مدته 30 ثانية، ثم اضغط على زر (مشاركة) Share واختر (استخدامه كنغمة رنين) Use as Ringtone.

بعد ذلك، انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر (الأصوات والاهتزازات اللمسية) Sounds & Haptics، ثم (نغمة الرنين) Ringtone وعيّن الملف كنغمة عامة أو لشخص محدد.

3- نسخ جزء محدد من رسالة نصية

في iOS 26، يتيح تطبيق الرسائل تحديد جزء من الرسالة ونسخه بدلًا من نسخ النص كاملًا. وهذا الأمر مفيد بنحو خاص عند الرغبة في نسخ كلمة مرور أو رمز ضمن رسالة تتضمن الكثير من التفاصيل. ولتجربة ذلك، اضغط مطولًا على الرسالة التي ترغب بنسخ جزء منها، ثم اختر (تحديد) Select، ثم استخدم مؤشرات التحديد لاختيار الجزء الذي تريد نسخه.

4- تقدير الوقت المتبقي لشحن البطارية

عند توصيل هاتف آيفون بالشاحن، ستعرض شاشة القفل تلقائيًا الوقت المتبقي للوصول إلى نسبة شحن تبلغ 80% و 100%. على سبيل المثال، سترى عبارة: (13m to 80%) أو (1h 8m to 100%) في الجهة العلوية من الساعة.

5- وضع الطاقة التكيفي (Adaptive Power)

يمكن لوضع الطاقة التكيفي الجديد في iOS 26 ضبط أداء الهاتف والأنشطة في الخلفية تلقائيًا. فإذا كنت تستمع إلى الموسيقا مثلًا، فسيوفر طاقة البطارية، وأما عند اللعب أو تسجيل مقطع فيديو، فإنه يعزز الأداء. أي أن أداء هاتفك يتكيف تلقائيًا مع المهام المختلفة دون تدخل منك. وهذا الوضع متوفر حصريًا في سلسة هواتف آيفون 16 وسلسلة آيفون 17، وهواتف آيفون 15 برو.

ولتفعيل الوضع الجديد، انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (البطارية) Battery، ثم (وضع الطاقة) Power Mode وفعّل وضع الطاقة التكيفي (Adaptive Power).

6- البحث في لقطات الشاشة عبر مزية الذكاء البصري

في iOS 26، تبدأ مزية الذكاء البصري (Visual Intelligence) بالعمل فور أخذ لقطة شاشة. وبمجرد فتح اللقطة للتحرير، ستجد زرين جديدين، هما: Ask (لإرسال الصورة مع سؤال مكتوب إلى ChatGPT)، و Image Search (للبحث عبر جوجل عن صور مشابهة بصريًا). ويمكنك أيضًا تظليل جزء محدد من الصورة بإصبعك لطرح سؤال عنه.

7- التقاط الصور باستخدام AirPods

في iOS 26 تحصل سماعات AirPods على مزية جديدة، هي: العمل كزر غالق من بُعد. ولتجربة هذه المزية، افتح تطبيق (الكاميرا) Camera، ثم انقر مرتين على إحدى السماعتين لالتقاط صورة.

8- إضافة خلفيات إلى المحادثات النصية

في iOS 26، يمكنك تعيين خلفية مخصصة لأي محادثة داخل تطبيق (الرسائل) Messages. وما عليك سوى فتح دردشة معينة، ثم الضغط على الاسم في الجهة العلوية، ثم النقر فوق (الخلفيات) Backgrounds، ثم اختيار لون معين لإضافته إلى الخلفية أو صورة، أو أنشئ صورة جديدة بالذكاء الاصطناعي عبر مزية Image Playground إذا كان هاتفك يدعم هذه المزية.

9- تنبيه لتنظيف عدسة الكاميرا

عند اكتشاف تطبيق (الكاميرا) Camera وجود توهج أو ضبابية أو بقع على العدسة، سيذكّرك بمسحها قبل التقاط الصورة عبر إظهار تنبيه صغير على الشاشة.

لا تأتي هذه المزية مفعلة تلقائيًا، ولتفعيلها: انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الكاميرا) Camera، ثم فعّل خيار (تنبيهات تنظيف العدسة) Lens Cleaning Hints.

10- تحرير ملفات PDF باستخدام تطبيق المعاينة

تطبيق (المعاينة) Preview المتوفر سابقًا في macOS أصبح مدمجًا الآن في iOS 26 لمساعدة المستخدمين في تحرير ملفات PDF بسهولة.

وعند فتح أي ملف PDF في تطبيق (الملفات) Files أو (البريد) Mail، اضغط على زر التحرير (Markup) لتتمكن من تمييز النصوص، وإضافة ملاحظات، وتوقيع المستندات أو إعادة ترتيب الصفحات باستخدام تطبيق المعاينة، ولن تكون هناك حاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية لتحرير المستندات.