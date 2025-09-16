يوتيوب تكشف عن أكبر خطة لتعزيز أرباح صناع المحتوى

كشفت منصة يوتيوب خلال حدث Made On YouTube عن مجموعة من المزايا الجديدة التي ستغير طريقة تحقيق صنّاع المحتوى الأرباح من مقاطع الفيديو ضمن خطتها الممتدة للعشرين عامًا المقبلة.

ومن أبرز المزايا الجديدة التي أعلنتها يوتيوب:

إعلانات ديناميكية قابلة للاستبدال: وهي خاصية تتيح إدراج مقاطع دعائية لعلامات تجارية يمكن استبدالها لاحقًا، بما يسمح لصنّاع المحتوى بإعادة بيع المساحات الإعلانية بدلًا من الاكتفاء بعرض إعلان ثابت. ومن المقرر أن تبدأ عرض تلك الإعلانات مطلع 2026 قبل الإطلاق الواسع في وقت لاحق من العام نفسه.

وسوم بالذكاء الاصطناعي: وهي ميزة قادرة على تعرّف المنتجات المذكورة أو الظاهرة في مقطع الفيديو عبر الصور أو التعليق الصوتي أو البيانات التي يدخلها المبدع تلقائيًا. وستتوفر في الولايات المتحدة بدايةً خلال العام المقبل.

روابط مباشرة في Shorts: وهي تسمح للمبدعين بإضافة روابط لمنتجات ومواقع علامات تجارية داخل مقاطع الفيديو القصيرة، على أن تبدأ الاختبارات هذا العام مع إطلاق موسّع العام المقبل.

مبيعات حصرية للجماهير الأوفياء: وهي ميزة تجريبية تتيح لأكثر المشاهدين تفاعلًا شراء منتجات أو سلع حصرية من صناع المحتوى. وقد بدأ اختبار تلك الميزة مطلع هذا العام، دون تحديد موعد للإطلاق الواسع.

وإلى جانب ذلك، أعلنت يوتيوب تحديثات أخرى تخص البث المباشر ومجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم صنّاع المحتوى وتحسين تجربة إنتاج المقاطع القصيرة “شورتس”.

وبهذه التحديثات، تواصل يوتيوب تعزيز حضورها في مجال التجارة الإلكترونية، لتقترب أكثر من أن تصبح منصة تسوّق متكاملة بجانب دورها كأكبر منصة لمشاركة مقاطع الفيديو عالميًا.