يوتيوب تعزز إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة بمجموعة من المزايا الجديدة

أعلنت منصة يوتيوب خلال حدثها Made on YouTube مجموعة أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم صانعي محتوى مقاطع الفيديو القصيرة “شورتس Shorts”.

ومن أبرز تلك المزايا نسخة مخصصة من نموذج جوجل لتوليد الفيديو Veo 3 تحت اسم Veo 3 Fast، إلى جانب أداة جديدة لإعادة المزج Remixing Tool، وميزة التحرير بالذكاء الاصطناعي Edit with AI، وغيرها.

وتوفر النسخة الجديدة Veo 3 Fast مقاطع فيديو بسرعة أكبر وبدقة قدرها 480 بكسلًا، مع إمكانية إضافة الصوت لأول مرة، مما يسهّل على المبدعين إنتاج مقاطع قصيرة بنحو فوري.

وبدأت يوتيوب إتاحة النموذج في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، على أن يصل لاحقًا إلى مزيد من الدول.

وأضافت يوتيوب قدرات جديدة لنموذج Veo في قسم مقاطع الفيديو القصيرة Shorts، مثل تطبيق حركة من فيديو ما على صورة ثابتة، مما يتيح تحريك الأشخاص أو الأشياء في الصور. ويمكن للمبدعين أيضًا استخدام أنماط مختلفة، وإضافة عناصر جديدة مثل الشخصيات أو الأدوات عبر أوامر نصية. وستتوفر هذه المزايا خلال الأشهر المقبلة.

وإلى جانب ذلك، طرحت الشركة أداة Speech to Song Remixing التي تحول الحوارات في مقاطع الفيديو إلى أغانٍ يمكن استخدامها في Shorts. وتعتمد الميزة على نموذج الموسيقى الذكي Lyria 2 من جوجل، مع إمكانية تخصيص الطابع الموسيقي مثل “هادئ” أو “مرِح”. وستبدأ اختبارات هذه الأداة قريبًا في الولايات المتحدة قبل توسيع نطاقها.

وأما ميزة Edit with AI فتتيح تحويل لقطات الفيديو الخام من كاميرا الهاتف إلى مسودة أولية جاهزة، إذ يحدد الذكاء الاصطناعي أفضل اللحظات ويضيف إليها صوتيات وانتقالات وتعليقًا صوتيًا تفاعليًا، وهي ميزة قيد التجربة حاليًا، وتخطط يوتيوب لإطلاقها في أسواق محددة خلال الأسابيع المقبلة.

وبالتوازي مع تلك المزايا، أعلنت يوتيوب مزايا أخرى مُخصصة لصنّاع المحتوى، إضافةً إلى أكبر ترقية لخدمة البث المباشر.