يوتيوب تطلق أكبر ترقية للبث المباشر.. مزايا جديدة لجذب المشاهدين وزيادة التفاعل

أعلنت يوتيوب خلال حدث Made on YouTube حزمة واسعة من المزايا الجديدة المُخصصة للبث المباشر، ووصفتها بأنها “أكبر ترقية للخدمة على الإطلاق”.

وتهدف هذه التحديثات إلى توسيع قاعدة مستخدمي البث المباشر وزيادة تفاعلهم، إذ أشارت المنصة إلى أن أكثر من 30% من المشاهدين المسجلين يوميًا شاهدوا محتوى مباشرًا خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ومن أبرز المزايا الجديدة:

البث الأفقي والعمودي المتزامن: وهو يتيح للمبدعين البث عبر شاشات الهواتف وأجهزة الحاسوب في وقت واحد، مع غرفة دردشة موحدة لزيادة التفاعل، وما زالت الميزة في مرحلة الاختبار، وستتوسع إلى مزيد من صنّاع المحتوى خلال الأشهر المقبلة.

ميزة التفاعلات المباشرة: وهي تمكّن المبدعين من بث ردود فعلهم على محتويات مباشرة أخرى على يوتيوب عبر الهواتف، مثل الأحداث أو المؤتمرات، مع تقليل المخاوف المتعلقة بالترخيص وحقوق النشر، وستبدأ تجارب تلك الميزة أوائل العام المقبل.

الملخصات التلقائية بالذكاء الاصطناعي: وهي ميزة تحوّل المقاطع من البث المباشر إلى مقاطع فيديو قصيرة (Shorts) تلقائيًا، وستبدأ الظهور خلال الأسابيع القادمة.

إتاحة خاصية التدريب على البث المباشر عبر تطبيق الهواتف قبل إطلاق بث حقيقي.

وتقدم يوتيوب أدوات جديدة لدعم تحقيق الدخل، ومنها إمكانية الانتقال بين البثوث العامة والمخصصة للأعضاء فقط، لتشجيع المشاهدين على الاشتراك المأجور، وتوسيع إعلانات البث التي تظهر بجانب مقاطع الفيديو لتشمل الهواتف، بعدما كانت مقتصرة على الحواسيب والتلفاز.

وقال آرون فيلنر، مدير إدارة المنتجات في يوتيوب: “إن هذه المزايا مبنية على ملاحظات مجتمع المستخدمين، وتهدف إلى مساعدة المبدعين على زيادة الانتشار ونمو قنواتهم وتعزيز أرباحهم”.

وبهذا التحديث، تحاول يوتيوب تعزيز مكانتها في مجال البث المباشر، ومنافسة منصات متخصصة مثل تويتش، بعد مدة ركزت خلالها على مقاطع الفيديو القصيرة Shorts.