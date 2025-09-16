نظام iOS 26 متاح الآن لهواتف آيفون.. إليك كيفية التحديث وأهم المزايا الجديدة

أطلقت آبل رسميًا نظام iOS 26، وهو مُتاح الآن للتثبيت في جميع هواتف آيفون المتوافقة. ويجلب النظام واجهة بتأثير زجاجي شفاف، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا المفيدة الجديدة، وتحديثات في مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.

إليك كيفية التحديث إلى iOS 26، وأهم المزايا الجديدة التي يمكنك تجربتها:

كيفية التحديث إلى iOS 26

سيصلك تنبيه عند توفر التحديث الجديد لهاتفك، لكن يمكنك التحقق يدويًا من توفر التحديث وتثبيته بالانتقال إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم (عام) General، ثم (تحديث البرنامج) Software Update.

يمكن تثبيت iOS 26 على هاتف iPhone SE الجيل الثاني، وهاتف iPhone 11 والإصدارات الحديثة، لكن مزايا Apple Intelligence متاحة فقط على هواتف آيفون الحديثة، وهي: سلسلة آيفون 17 وسلسلة آيفون 16، وهواتف 15 برو.

أبرز المزايا الجديدة في iOS 26

إليك أبرز سبع مزايا جديدة في نظام iOS 26:

1- تصميم Liquid Glass

التغيير الأوضح بصريًا هو تصميم الزجاج السائل (Liquid Glass) الذي يجعل القوائم تظهر بمظهر شفاف، كما أن جميع أيقونات التطبيقات حتى التطبيقات الخارجية، أعيد تصميمها لتظهر بألوان شبه شفافة. والمميز أن جميع العناصر في الواجهة تأتي مع تأثيرات ديناميكية؛ إذ تتمايل، وتنقسم، وتتحرك عند التفاعل معها.

2- الترجمة المباشرة في تطبيقات التواصل

تتوفر مزية الترجمة المباشرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ثلاثة تطبيقات، هي:

تطبيق الرسائل: إذ تظهر ترجمة للنصوص الواردة والمرسلة تلقائيًا.

تطبيق فيس تايم: تظهر ترجمة فورية على الشاشة في أثناء إجراء مكالمات مرئية مع أشخاص يتحدثون لغة مختلفة عن لغة المستخدم.

تطبيق الهاتف: يمكن للمستخدم الاستماع إلى صوت مترجم آليًا خلال المكالمة.

3- حظر المكالمات والرسائل المزعجة

تتوفر مزية اختيارية جديدة تقوم بفلترة الرسائل والمكالمات الواردة من جهات اتصال غير معروفة تلقائيًا، وتحويلها إلى قسم منفصل. بالإضافة إلى أن أي رقم غير مُسجل في قائمة جهات الاتصال لن يرن هاتفك عند اتصاله بك.

4- معاودة الاتصال عند الانتظار

مزية Hold Assist تحفظ مكانك في قائمة الانتظار، وتُعيد الاتصال بك عند انتهاء وقت الانتظار بدلًا من البقاء لساعات على الخط.

5- استطلاعات الرأي في المحادثات الجماعية

يمكنك إنشاء استطلاع رأي في المجموعات داخل تطبيق الرسائل؛ مما يسهل التخطيط للأنشطة الجماعية.

6- سجل كلمات المرور

تطبيق كلمات المرور المدمج أصبح يحتفظ بسجل كلمات المرور السابقة، لتتمكن من استرجاع أي كلمة مرور قديمة عند الحاجة.

7- إمكانية تخصيص مدة الغفوة

بعد التحديث إلى iOS 26 يمكنك تحديد مدة الغفوة الخاصة بالمنبه بين دقيقة واحدة و 15 دقيقة بدلًا من مدة التسع دقائق الافتراضية.

مزايا أخرى

يمكنك تعرّف المزيد من التفاصيل عن المزايا الجديدة التي أضافتها آبل إلى التطبيقات المدمجة في هواتف آبل عبر المقالات التالية: