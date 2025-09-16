قرارات صغيرة وتبعات هائلة.. لماذا لا ينام سام ألتمان ليلًا بسبب ChatGPT؟

تناول الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان مجموعة واسعة من الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بشركته، وروبوت الذكاء الاصطناعي الشهير ChatGPT، في مقابلة طويلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون.

وقال ألتمان: “إنني لا أنام جيدًا في الليل. هناك الكثير من الأمور التي أشعر بثقلها، لكن ربما لا شيء أكثر من حقيقة أن مئات الملايين من الناس يتحدثون إلى نموذجنا كل يوم”.

وأضاف قائلًا: “إنني لا أقلق في الواقع من أننا قد نتخذ قرارات خطأ كبيرة على المستوى الأخلاقي، مع أن ذلك قد يحدث. لكن ما يُقلقني حقًا هو القرارات الصغيرة جدًا المتعلقة بسلوك النموذج؛ لأنها قد تحمل في النهاية عواقب كبيرة”.

قضية الانتحار

أوضح ألتمان أن أصعب قضية تواجه الشركة حاليًا هي كيفية تعامل ChatGPT مع موضوع الانتحار، خاصةً بعد رفع عائلة دعوى قضائية على OpenAI عقب انتحار ابنها البالغ من العمر 16 عامًا، إذ زعمت العائلة أن “ChatGPT ساعد ابنها في استكشاف طرق الانتحار”.

وذكر ألتمان: “أن من بين آلاف الأشخاص الذين ينهون حياتهم أسبوعيًا، قد يكون الكثير منهم قد تحدثوا إلى ChatGPT قبل ذلك. ربما لم ننقذ حياتهم. ربما كان بإمكاننا أن نقول شيئًا أفضل أو نكون أكثر فاعلية في توجيههم للحصول على المساعدة”.

وفي مقالٍ رسمي صادر عن الشركة، قالت OpenAI إنها ستعمل على تحسين طريقة تعامل النظام مع المواقف الحساسة لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

الأخلاقيات التي توجّه ChatGPT

أوضح ألتمان أن النموذج الأساسي للشركة مدرب على التجربة والمعرفة الإنسانية، لكن الشركة تتدخل لتحديد ما يجيب عنه النموذج وما يتجنبه. وأضاف أن الشركة استشارت “مئات الفلاسفة وخبراء الأخلاق لتطوير إطار عمل أخلاقي”، مشيرًا إلى أن من القرارات المُتخذة منع الإجابة عن كيفية صناعة أسلحة بيولوجية.

قضية الخصوصية

وفيما يتعلق بخصوصية المستخدمين، شدد ألتمان على أهمية ما أسماه “امتياز الذكاء الاصطناعي”، وهو مبدأ يُشبه سرية المحادثات بين الطبيب والمريض أو المحامي وموكله، بحيث تبقى محادثات المستخدمين مع الروبوتات الذكية محمية قانونيًا من أي جهة حكومية، لكنه أقر بأن السلطات الأميركية قادرة حاليًا على طلب بيانات المستخدمين عبر أوامر قضائية.

الاستخدام العسكري

وعند سؤاله عن استخدام ChatGPT في العمليات العسكرية، لم يعطِ ألتمان إجابة مباشرة، مكتفيًا بالقول: “إني لا أعرف الطريقة التي يستخدم بها العسكريون ChatGPT اليوم، لكنني أظن أن الكثير منهم يلجؤون إليه للحصول على المشورة”.

وكانت OpenAI قد حصلت على عقد قيمته 200 مليون دولار مع وزارة الدفاع الأميركية لإتاحة نماذج ذكاء اصطناعي مُخصصة لأغراض الأمن القومي.

قوة الذكاء الاصطناعي

ختم ألتمان حديثه بتأكيد أن انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي لن يؤدي إلى تركّز السلطة بيد قلة، بل سيُسهم في “رفع قدرات الجميع”، مع إقراره بأن الذكاء الاصطناعي سوف يؤدي في المدى القريب إلى فقدان الكثير من الوظائف التقليدية، مثل وظائف دعم العملاء على حد زعمه.