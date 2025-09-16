على هامش “التقنيات المالية”.. تعاون مصرفي بين السعودية وسوريَة

في خطوة لافتة على هامش مؤتمر التقنيات المالية (Money20/20 Middle East) في الرياض، عقد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، الأستاذ أيمن بن محمد السياري، اجتماعًا ثنائيًا مع حاكم مصرف سوريَة المركزي، الدكتور عبدالقادر الحصرية. وجاء هذا اللقاء في إطار سعي البلدين إلى تعزيز التعاون المشترك في القطاع المالي، وقد شكّل فرصة لمناقشة آفاق واسعة من التنسيق المستقبلي.

ووفقًا لبيان صادر عن المصرف المركزي السوري، اتفق الجانبان على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير القطاع المالي في سورية، أهمها:

اتفق الجانبان على التعاون في تنظيم عمليات التحويل المالي وتعزيز الإجراءات الرقابية على القطاع المالي. التواصل المستمر: اتفق الجانبان على استمرار التواصل والزيارات الثنائية المستقبلية لضمان متابعة وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.

جانب من مشاركة معالي محافظ #البنك_المركزي_السعودي "ساما" الأستاذ أيمن بن محمد السياري في حفل افتتاح مؤتمر #Money2020MiddleEast، وزيارة معاليه للمعرض المصاحب للمؤتمر مع محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، ومحافظ مصرف البحرين المركزي السيد خالد بن إبراهيم حميدان،… pic.twitter.com/Y5xXOF7mmi — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) September 15, 2025

وفي سياق متصل، عقد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبدالقادر الحصرية، اجتماعات منفصلة مع عدد من كبار المسؤولين في البنوك السعودية، لبحث مجالات التعاون مع القطاع المصرفي السعودي.

مؤتمر (Money20/20 Middle East) يشهد مشاركة واسعه:

انطلق مؤتمر التقنيات المالية (Money20/20 Middle East) في الرياض، أمس الاثنين 15 من سبتمبر، تحت رعاية معالي وزير المالية السعودي، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان. وتستمر فعاليات المؤتمر حتى 17 من سبتمبر في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في ملهم، بمشاركة واسعة من قادة القطاعين المالي والتقني من داخل المملكة وخارجها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” يُعقد المؤتمر بمشاركة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، فيما يتولى تنظيمه (فنتك السعودية) بالشراكة مع (تحالف)، ويُعدُّ أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في التقنية المالية، إذ يجمع أكثر من 350 متحدثًا، و450 علامة تجارية، و600 مستثمر من أكثر من 40 دولة.

وتتناول أجندة المؤتمر عددًا من الموضوعات الرئيسة في مستقبل القطاع المالي، تشمل: توجهات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، والتمويل، والاقتصاد المفتوح، والمدفوعات الفورية، وحوكمة البيانات والتنظيمات، إضافة إلى منصّات متخصصة للمستثمرين والشركات الناشئة، من بينها: “القمة التنفيذية”، و”المجلس”، و”منصّة رأس المال”، إلى جانب برنامج للتواصل مع المستثمرين.

ويُسهم الحدث في ترسيخ مكانة مدينة الرياض مركزًا إقليميًا للأعمال والابتكار المالي، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشمول المالي، وتوسيع الشراكات والاستثمار، ونقل المعرفة.