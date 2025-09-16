سامسونج تبدأ إطلاق تحديث One UI 8 رسميًا لأجهزة جالاكسي

بدأت شركة سامسونج طرح تحديث One UI 8 رسميًا لكافة هواتف سلسلة Galaxy S25، على أن يتوسع الإطلاق إلى أجهزة أخرى خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

ويضم التحديث الجديد المزايا المعتادة مثل ميزتي Now Bar و Now Brief المُحسّنتين، ونظام الحماية المتقدم KEEP التي توفر بيئة تخزين مشفّرة خاصة لكل تطبيق، وميزة Knox Matrix التي تحمي الحسابات في حال اكتشاف مخاطر أمنية، إضافةً إلى شبكة Wi-Fi الآمنة المطوّرة لحماية البيانات عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة.

ويقدّم تحديث One UI 8 ميزة الذكاء السياقي المتعدد الوسائط، ليتعرّف ما تراه أو تسمعه أو تكتبه، ويقدم اقتراحات ذكية وتفاعلية بناءً على السياق، مع وجود مزايا مثل Drawing Assist و Writing Assist للرسم والكتابة، وميزة Portrait Studio للصور، خاصةً صور الحيوانات الأليفة، وتحويلها إلى صور ذات طابع فني مميز.

الأجهزة المدعومة التي تدعم تحديث One UI 8

سلسلة Galaxy S25 و S24 و S23 و S22

هواتف Galaxy Z Fold6 و Z Flip6 و Z Fold5 و Z Flip5 و Z Fold4 و Z Flip4

Galaxy S24 FE و S23 FE و S21 FE

سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S10 و S9 و S8 ونسخ FE و Lite منها

مجموعة واسعة من هواتف Galaxy A مثل A56 5G و A36 5G و A26 5G و A17 و A07 و A06، إضافةً إلى A55 و A35 و A25 و A16 و A15 و A54 و A34 و A73 و A53 و A33.

ومن اللافت أن سامسونج لم تقتصر في خطتها على الهواتف الرائدة فقط، بل وسّعت التحديث ليشمل الهواتف المتوسطة والمنخفضة التكلفة، مما يعكس التزامها بتوفير تجربة برمجية موحدة لمختلف شرائح مستخدميها، علمًا بأن بعض المزايا قد لا تتوفر في كل الأجهزة، وقد تقتصر على أجهزة الفئة الرائدة أو الإصدارات الحديثة.