دراسة جديدة.. الذكاء الاصطناعي ينافس البشر في فهم التفاعلات الاجتماعية

كشف باحثون من جامعة توركو في فنلندا أن نموذج ChatGPT قادر على تقييم التفاعلات الاجتماعية في الصور ومقاطع الفيديو بدقة قريبة جدًا من البشر، بل وأكثر اتساقًا من تقييم الفرد الواحد.

ففي دراسة حديثة شملت تقييم 138 سمة اجتماعية مثل: تعابير الوجه، وحركات الجسد، وخصائص التفاعل الاجتماعي كالتعاون أو العدائية، أظهر ChatGPT نتائج مماثلة لما قدمه أكثر من ألفي مشارك بشري، موفرًا أكثر من 10 آلاف ساعة عمل كانت لتُستغرق لو أُنجزت يدويًا، إذ أتمّ ذلك في بضع ساعات فقط.

تفاصيل البحث

درس باحثون من مركز Turku PET في فنلندا مدى دقة ChatGPT في تقييم التفاعلات الاجتماعية. وطُلب من النموذج تقييم 138 سمة اجتماعية مختلفة من صور ومقاطع فيديو، شملت مجموعة واسعة من السمات مثل: تعابير الوجه، وحركات الجسد، وخصائص التفاعل الاجتماعي كالتعاون أو العدائية.

بعد ذلك، قارن الباحثون تقييمات الذكاء الاصطناعي بأكثر من ألفي تقييم مماثل أجراها مختصون. وأظهرت النتائج أن تقييمات ChatGPT كانت قريبة جدًا من تقييمات البشر، بل وأكثر اتساقًا من تقييمات الفرد الواحد.

ويقول الباحث Severi Santavirta من جامعة توركو: “نظرًا إلى أن تقييم ChatGPT للسمات الاجتماعية كان في المتوسط أكثر اتساقًا من تقييم الفرد، فإن الاعتماد على نتائجه قد يكون أحيانًا أوثق من الاعتماد على تقييم شخص واحد. ومع ذلك، تبقى تقييمات مجموعة من الأشخاص معًا أكثر دقة من الذكاء الاصطناعي”.

الذكاء الاصطناعي يعزز أبحاث علوم الأعصاب

في المرحلة الثانية من الدراسة، استخدم الباحثون تقييمات الذكاء الاصطناعي والبشر للتفاعلات الاجتماعية من أجل نمذجة شبكات الدماغ المسؤولة عن الإدراك الاجتماعي باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (Functional magnetic resonance imaging).

وقبل أن يتمكن الباحثون من تحليل ما يحدث في الدماغ عند مشاهدة الأشخاص لمقاطع الفيديو أو الصور، يجب تقييم المواقف الاجتماعية المعروضة فيها. وهنا أثبت الذكاء الاصطناعي أنه أداة مفيدة.

ويقول Severi Santavirta: “كانت النتائج متشابهة بنحو لافت عند رسم خريطة لشبكات الدماغ المسؤولة عن الإدراك الاجتماعي سواء استندنا إلى تقييمات ChatGPT أو إلى تقييمات البشر”.

ويشير الباحثون إلى أن هذا يوضح أن الذكاء الاصطناعي قد يكون أداة عملية في التجارب الكبيرة والمعقدة في علوم الأعصاب، إذ إن تفسير مقاطع الفيديو في أثناء تصوير الدماغ يتطلب جهدًا بشريًا ضخمًا. ويمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة هذه العملية، مما يقلل تكاليف معالجة البيانات ويُسرّع الأبحاث بنحو كبير.

ويقول Severi Santavirta: “إن جمع التقييمات البشرية تطلب جهد أكثر من ألفي مشارك وما يزيد على 10 آلاف ساعة عمل، وأما ChatGPT فقدّم التقييمات ذاتها خلال بضع ساعات فقط”.

تطبيقات عملية أوسع

لا تقتصر فوائد قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل التفاعلات البشرية على مجال أبحاث علوم الأعصاب؛ إذ يمكن الاستفادة من هذه القدرة في مجالات أخرى، فالتقييم الآلي للتفاعلات الاجتماعية من خلال مقاطع الفيديو يمكن أن يساعد الأطباء والممرضين مثلًا في متابعة الحال الصحية للمرضى. كما يمكن للذكاء الاصطناعي تقييم ردود فعل الجمهور المستهدف على الحملات التسويقية المرئية.

ويؤكد الباحث Severi Santavirta أن الذكاء الاصطناعي لا يشعر بالتعب ويمكنه المراقبة على مدار الساعة؛ مما يجعله شريكًا جيدًا للبشر، مع احتفاظ البشر بدورهم في التحقق من أهم الملاحظات.