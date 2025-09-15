مقارنة بين آيفون 17 برو ماكس و 16 برو ماكس.. هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

يأتي هاتف آبل الأحدث والأكثر تطورًا (آيفون 17 برو ماكس) مع الكثير من المزايا والتحسينات مقارنةً بالطراز السابق (آيفون 16 برو ماكس)؛ فهو لا يأتي بتصميم جديد بالكامل فحسب، بل يأتي أيضًا مع تحسينات في الكاميرا الأمامية والخلفية، ومتانة أفضل، ويعمل بمعالج أقوى، ويتمتع بعمر بطارية أطول.

ومع ذلك، ما تزال هناك أوجه شبه عديدة بين الجهازين. فإذا كنت تستخدم آيفون 16 برو ماكس وتفكر في الترقية، ستساعدك المقارنة التالية بين هاتفي آيفون 17 برو ماكس و 16 برو ماكس في تعرّف أبرز الفروق بينهما واتخاذ القرار النهائي.

يأتي آيفون 17 برو ماكس بتصميم جديد كُليًا

أبرز الفروق بين هاتفي آيفون 17 برو ماكس و 16 برو ماكس هو التصميم. وللمرة الأولى منذ سنوات، تعيد آبل تصميم المظهر الخارجي لهواتف آيفون من فئة برو، فقد استبدلت الواجهة الخلفية الزجاجية الكاملة بمزيج من الألمنيوم والزجاج المقوّى. كما أضافت شريطًا كبيرًا وبارزًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية ويمتد على طول الجزء العلوي الخلفي وقد أطلقت عليه اسم Plateau.

يتوفر الهاتف الجديد بألوان جديدة حيوية مثل: البرتقالي، والفضي والنيلي، مقارنة بالألوان الكلاسيكية مثل تدرجات التيتانيوم والأسود في آيفون 16 برو ماكس. وفيما يتعلق بالمتانة، فقد تحسنت في الطراز الجديد، إذ أضافت آبل طبقة زجاجية جديدة من نوع Ceramic Shield 2 إلى الواجهة الأمامية، لجعلها أكثر مقاومة للخدوش.

وأما من حيث الأبعاد، فيأتي هاتف آيفون 16 برو ماكس في هيكل أنحف وأخف قليلًا من آيفون 17 برو ماكس؛ إذ يبلغ سُمكه 8.3 ملم ويزن 227 جرامًا، وأما الطراز الجديد فيبلغ سُمكه 8.8 ملم ويزن 233 جرامًا. وتقول آبل إن السبب في زيادة وزن الهاتف الجديد وسُمكه يعود إلى حجم البطارية الذي أصبح أكبر مقارنة ببطارية الطراز السابق.

يضم آيفون 17 برو ماكس شاشة أكثر سطوعًا ومقاومة للانعكاسات

كلا الهاتفين يأتيان مع شاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) يبلغ مقاسها 6.9 بوصات، وتدعم تقنية ProMotion ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتوفر تجربة استخدام سلسة، وتأتي مع حافات نحيفة.

لكن شاشة هاتف آيفون 17 برو ماكس تأتي بسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع مقابل 2000 شمعة في المتر المربع في الطراز السابق، بالإضافة إلى أنها مغطاة بطبقة جديدة مضادة للانعكاسات، مما يساعد في تقليل الوهج، كما أنها مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Ceramic Shield 2 توفر مقاومة للخدوش أفضل بثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق.

يأتي الهاتف الجديد مع تحسينات كبيرة في الكاميرا

يتميز هاتف آيفون 16 برو ماكس بنظام تصوير متقدم واحترافي، ويتضمن عدسة رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وعدسة مقربة تدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى ×5 وتبلغ دقتها 12 ميجابكسل.

وأما آيفون 17 برو ماكس فيضم العدسة الرئيسية والفائقة الاتساع ذاتها المتوفرة في الطراز السابق، لكنه يأتي مع ترقية كبيرة في العدسة المقربة؛ إذ يضم عدسة مقربة تبلغ دقتها 48 ميجابكسل، وتضم حساسًا أكبر بنسبة تبلغ 56%، مما يعزز التقاط التفاصيل الدقيقة ويحسّن الأداء في الإضاءة المنخفضة.

كما تدعم العدسة الجديدة التقريب البصري بمعدل يصل إلى ×8. وللمرة الأولى، يمكن لهاتف آيفون تسجيل مقاطع الفيديو بصيغة ProRes RAW، وهذه المزية موجهة بنحو أساسي لصنّاع المحتوى المحترفين.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، يأتي هاتف آيفون 17 برو ماكس مع كاميرا أمامية جديدة تبلغ دقتها 18 ميجابكسل، بدلًا من 12 ميجابكسل في هاتف آيفون 16 برو ماكس، وتدعم تقنية Center Stage للحفاظ على صورة المستخدم في الوسط، وتأتي مع حساس مربع الشكل يتيح التقاط الصور بالوضعين الأفقي والعمودي دون الحاجة إلى تدوير الهاتف.

يتمتع آيفون 17 برو ماكس بأداء أقوى

يعمل هاتف آيفون 16 برو ماكس بمعالج A18 Pro الذي يمتاز بالأداء الفائق القوة والسرعة العالية في معالجة المهام المختلفة، وأما آيفون 17 برو ماكس فيأتي مزودًا بمعالج جديد من آبل هو A19 Pro الذي يأتي مع تحسينات في وحدة المعالجة المركزية CPU، ووحدة معالجة الرسومات GPU، ووحدة المعالجة العصبية NPU. لكن الترقية الأهم التي حصل عليها الهاتف الجديد نظام التبريد الجديد الذي يعتمد على غرفة بخار كبيرة، وتقول آبل إنه يوفر قفزة بنسبة تبلغ 40% في قوة الأداء واستقراره مقارنة بالجيل السابق.

وهذا يعني أن الهاتف الجديد سيكون أقل عرضة للسخونة في أثناء جلسات اللعب الطويلة. ومع ذلك، قد لا يلاحظ المستخدم العادي فرقًا كبيرًا في الاستخدام اليومي مقارنة بالإصدار السابق.

بطارية أكبر وشحن أسرع في الطراز الجديد

تقول آبل إن آيفون 17 برو ماكس يوفّر أفضل عمر بطارية في أي آيفون حتى الآن، إذ يصل إلى 39 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة. وإذا اخترت النسخة المزوّدة بشريحة إلكترونية eSIM فقط، يرتفع الرقم إلى 41 ساعة. وأما هاتف آيفون 16 برو ماكس فيوفر حتى 33 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم الطراز الجديد الشحن السلكي بقدرة تبلغ 40 واطًا، ويمكن شحنه حتى 50% خلال 20 دقيقة فقط. وأما الجيل السابق فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا.

السعر

هاتف آيفون 17 برو ماكس متاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 1200 دولار، وسيتوفر في الأسواق يوم الجمعة بتاريخ 19 سبتمبر. وأما هاتف آيفون 16 برو ماكس فلم يعد متوفرًا في متجر آبل الإلكتروني الرسمي بعد إعلان الإصدار الجديد، لكنه متوفر في متاجر عالمية أخرى بسعر يبدأ من 1200 دولار.

هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

نعم، فهاتف آيفون 17 برو ماكس يأتي مع تصميم جديد كُليًا أكثر جاذبية وأناقة من تصميم الطراز السابق، ويضم شاشة أكثر سطوعًا، وتتمتع بحماية عالية، كما يضم كاميرات محسّنة، ويمتاز بعمر بطارية هو الأفضل في هواتف آبل على الإطلاق.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي آيفون 17 برو ماكس وآيفون 16 برو ماكس:

iPhone 17 Pro Max iPhone 16 Pro Max المعالج معالج (Apple A19 Pro) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Apple A18 Pro) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.9 بوصات. من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد أو 2 تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 18 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان البرتقالي، والفضي والنيلي. الأبيض، والأسود والتيتانيوم الطبيعي، والتيتانيوم الصحراوي. نظام التشغيل iOS 26. iOS 18. الوزن 233 جرامًا. 227 جرامًا. السعر يبدأ من 1200 دولار. يبدأ من 1200 دولار.