مايكروسوفت تضيف مزايا كوبايلوت مجانًا إلى تطبيقات أوفيس

أعلنت شركة مايكروسوفت توفير بعض مزايا Copilot للدردشة الذكية مجانًا داخل تطبيقات أوفيس ضمن اشتراكات Microsoft 365 للأعمال، إذ يحصل المستخدمون على شريط جانبي جديد في تطبيقات وورد وإكسل وباوربوينت وون نوت يتيح لهم الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى ترخيص إضافي.

وقال سيث باتون، المدير العام لتسويق منتج Microsoft 365 Copilot: “إن Copilot Chat هو دردشة ذكاء اصطناعي آمنة تعتمد على الويب، وتفهم سياق الملفات المفتوحة، لتقديم إجابات مخصصة بحسب ما يعمل عليه المستخدم، وكل ذلك دون أي تكلفة إضافية لمشتركي Microsoft 365”.

وتشمل الإمكانيات المجانية إعادة صياغة النصوص، وتلخيص المستندات، وإنشاء شرائح العروض التقديمية، لكن الترخيص المأجور لـ Microsoft 365 Copilot البالغ سعره 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يظل أكثر تكاملًا، إذ يتيح معالجة البيانات عبر ملفات متعددة، إضافةً إلى مزايا مثل رفع الملفات، وتوليد الصور، وأولوية الوصول إلى تقنيات GPT-5 بسرعة استجابة أعلى واستقرار أكبر.

وتوفر تلك المزايا الذكية داخل التطبيقات تجربة استخدام سلسة، إذ يستطيع الموظفون مثلًا طلب إعادة صياغة تقرير مطول أو إنشاء مسودة بريد إلكتروني رسمية مباشرةً من داخل تطبيق أوت لوك، دون الحاجة إلى الانتقال إلى أدوات خارجية، أو نسخ النصوص ولصقها.

وكانت مايكروسوفت قد أضافت مزايا Copilot لمشتركي الخطط الفردية سابقًا مع رفع أسعار الاشتراكات، لكنها أكدت أن إدخال تلك المزايا هذه المرة لمشتركي خطط الأعمال لن يترافق مع أي زيادات سعرية.

وتخطط الشركة لإدماج نسخ Copilot الخاصة بالمبيعات والخدمات والتمويل ضمن اشتراك Microsoft 365 Copilot بدءًا من أكتوبر المقبل، مما سيمنح بعض الشركات خفضًا في التكلفة مع الاستفادة من أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويرى خبراء أن إضافة نسخة مجانية من Copilot إلى أوفيس تعكس إستراتيجية مايكروسوفت في تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل اليومية، تمهيدًا لزيادة الإقبال على الاشتراكات المدفوعة ذات المزايا الواسعة.