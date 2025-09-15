كيف يرسم التعاون السعودي السوري ملامح خريطة الإنترنت الجديدة؟

كشف معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريَة، عبد السلام هيكل، عن ملامح التعاون الإقليمي وخطط تحديث قطاع الاتصالات في سوريَة، مؤكدًا أن زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية حملت أبعادًا إستراتيجية تتقاطع مع تطلعات البلدين في مجال التحول الرقمي.

وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لمجلة “المجلة” اللندنية أن زيارته إلى الرياض استهدفت استكشاف نقاط التشابه في المسار الرقمي بين سوريَة والسعودية، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة تقاطعات رئيسية يمكن البناء عليها، أولها يكمن في التحول الوطني السريع،حيث تمكنت المملكة خلال مدة وجيزة من إحداث تحول اقتصادي واجتماعي واسع النطاق، عبر الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وإتاحة المجال أمام الشباب السعودي للمشاركة الفاعلة من خلال تأسيس شركات ناشئة مبتكرة.

وأما التقاطع الثاني، فيتجلى حسب هيكل، في الاعتماد على الكفاءات الوطنية، إذ ارتكزت عملية التحول الرقمي في السعودية على بناء مؤسسات خبيرة بالتوطين، بما يضمن نقل المعرفة وتثبيت التكنولوجيا محليًا، إلى جانب الشراكة مع أفضل المزودين الدوليين.

وفي التقاطع الثالث تحدث الوزير عن الطموح إلى الريادة العالمية، فالسعودية أدركت أن من يريد أن يكون لاعبًا عالميًا في قطاع التكنولوجيا لا بد أن يواكب أفضل التجارب والممارسات الدولية، وهو ما تَحقق بالتوازي مع المحافظة على الهوية الوطنية ومتطلبات الأمن السيبراني وتعزيز الاقتصاد الرقمي المحلي.

رؤية جديدة لقطاع الاتصالات في سوريَة:

وبالانتقال إلى الشأن الداخلي، أوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري أن حكومة بلاده تعمل على استكمال خطوات مهمة لإعادة تنظيم قطاع الاتصالات الخلوية.

وقال: “كي نستثمر في البنية التحتية، نحتاج إلى مشغلين جدد. واجهتنا بعض العقبات القانونية والتجارية المرتبطة بالإرث السابق، لكننا وصلنا الآن إلى المراحل الأخيرة من حل هذه الملفات”.

وأكد هيكل أن الوزارة بصدد الإعلان عن تصور جديد لقطاع الهاتف المحمول، يتضمن إدخال تقنيات حديثة واستثمارات كافية لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمة بشكل ملموس.

وأشار إلى أن دمشق شهدت في المدة الماضية زيارات لعدد من كبرى الشركات الإقليمية العاملة في قطاع الاتصالات المتنقلة، وهذا ما يعكس – حسب تعبيره – إدراكًا متزايدًا لأهمية السوق السورية وإمكاناتها المستقبلية.

وأضاف: “هدفنا الأساسي هو أن يحصل المواطن السوري على أفضل شبكة اتصالات على الإطلاق”.

تجربة سعودية غنية:

وجدد الوزير هيكل تصريحاته بتأكيد أن التجارب الإقليمية، وعلى رأسها التجربة السعودية، تقدم فرصًا غنية للتعاون وتبادل الخبرات، وأن سوريَة تسعى من خلال شراكات إستراتيجية مدروسة إلى تطوير قطاع الاتصالات بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويضع البلاد على مسار رقمي أكثر حداثة وانفتاحًا.

وتأتي تصريحات الوزير السوري في سياق تعزيز التعاون الرقمي بين البلدين، الذي شهد توقيع اتفاقيتين إستراتيجيتين خلال منتدى الاستثمار السعودي السوري 2025؛ الذي انعقد في دمشق أواخر يوليو الماضي.

فقد وقّعت شركة (عِلم) السعودية اتفاقية مع وزارة الاتصالات السورية تركز على دعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات التقنية المحلية.

كما وقّعت شركة اتحاد سلام للاتصالات (سلام) اتفاقية منفصلة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات النوعية في سوريَة.

وتشمل اتفاقية “سلام” استكشاف فرص إنشاء نقاط لبروتوكول شبكة الإنترنت (IP Nodes PoPs) في مدينتي دمشق وحلب، مما سيمكن خدمات ربط محلية ودولية عالية الاعتمادية.

هذه الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال سعودي، تأتي في إطار التحضير لاستضافة سوريَة للمؤتمر الدولي للاتصالات (ITU TELECOM WORLD 2027)، الذي يمثل أول حدث دولي رفيع المستوى تستضيفه البلاد منذ الأزمة.

يشار إلى أن الرياض، كانت قد استقبلت في وقت سابق من الشهر الحالي، وفدًا سوريًا رفيع المستوى بقيادة معالي الوزير هيكل، ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد هدفت تلك الزيارة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع الاتصالات والتقنية، بما يدعم التحول الرقمي ويُسرّع من وتيرة التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وقد جاءت الزيارة بالتزامن مع مشاركة الوفد السوري في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) التي استضافتها الرياض، كما أن تلك الجولة جرت في سياق رؤية السعودية 2030، التي تضع الرقمنة في قلب إستراتيجيتها التنموية، مما يمنح دمشق فرصة للاستفادة من تجربة المملكة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة وربطها بقطاعات حيوية مثل: الطاقة، والنقل، والخدمات الحكومية.