رسميًا.. إطلاق خدمة الدفع الرقمي “Google Pay” في السعودية

يشهد قطاع التقنية المالية تحولًا متسارعًا في المملكة العربية السعودية، وفي خطوة مهمة نحو تعزيز هذا التحول، أعلنت شركة جوجل اليوم، الإطلاق الرسمي لخدمتي (Google Pay)، و(Google Wallet)، مما يتيح للمستخدمين إجراء مدفوعاتهم المالية بسرعة وسهولة وأمان باستخدام هواتفهم الذكية العاملة بنظام أندرويد.

وقد جاء هذا الإعلان خلال فعاليات مؤتمر ومعرض (Money20/20 Middle East)، التي انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وتستمر حتى يوم 17 من سبتمبر 2025

تفاصيل الخدمة والمزايا الرئيسية:

أكد البنك المركزي السعودي (ساما) أن خدمة (Google Pay) تتكامل بنحو وثيق مع نظام المدفوعات الوطني (مدى)، مما يضمن توافقًا واسعًا وسلاسة في الاستخدام.

وتتيح خدمة (Google Pay) للمستخدمين إجراء المدفوعات بنحو آمن وسلس من خلال ميزة (Tap to Pay) في المتاجر، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمة لتشمل الدفع عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

كما توفر الخدمة إمكانية إضافة بطاقات (مدى) وبطاقات الائتمان مثل: (فيزا) Visa و(ماستركارد) Mastercard، وإدارتها مباشرة داخل تطبيق (Google Wallet).

وتُعدّ المزايا الأمنية عنصرًا محوريًا في هذه الخدمة، إذ تعتمد على تقنية الترميز (Tokenization)، التي لا تستخدم رقم البطاقة الحقيقي أثناء المعاملات، بل تستبدله برقم افتراضي (رمز) خاص بالجهاز. ويرتبط هذا الرمز برمز أمان ديناميكي يتغير مع كل عملية دفع، مما يضيف طبقة حماية فائقة ويقلل من مخاطر الاحتيال وسرقة البيانات.

(Google Wallet) أكثر من مجرد محفظة دفع:

لا يقتصر دور محفظة جوجل الرقمية (Google Wallet) على إدارة البطاقات المصرفية فقط، بل يتجاوز ذلك لتصبح مركزًا رقميًا لتخزين مجموعة واسعة من العناصر المهمة وتنظيمها. إذ تتيح للمستخدمين حفظ بطاقات الولاء، وبطاقات صعود الطائرة، وتذاكر الفعاليات بطريقة آمنة، مما يوفر عليهم عناء حمل البطاقات المادية ويجعل كل ما يحتاجون إليه في متناول أيديهم عبر الهاتف.

توسيع منظومة المدفوعات الرقمية في السعودية:

يعكس إطلاق هذه الخدمة التزام البنك المركزي السعودي (ساما)، المستمر بتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في البلاد، بما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد ركائز رؤية السعودية 2030.

تماشيًا مع مستهدفات #رؤية_السعودية_2030..

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية للوصول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وذلك من خلال توفير حلول دفع متقدمة تتوافق مع المعايير الدولية.

التوفر والشراكات المصرفية:

في المرحلة الأولى للإطلاق، ستكون الخدمة متاحة لعملاء مصرف الراجحي وبنك الرياض، وهما من أبرز المؤسسات المالية في المملكة. ومن المتوقع أن يُضاف المزيد من البنوك تدريجيًا، مما سيسهم في توسيع قاعدة المستخدمين والاستفادة من هذه التقنية المبتكرة.

ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق (Google Wallet) من متجر جوجل بلاي، للبدء باستخدام الخدمة.

تعزيز مكانة المملكة في قطاع التقنية المالية:

يُضاف إطلاق خدمة (Google Pay) إلى سلسلة المبادرات التي تهدف إلى تمكين البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتلبية احتياجات السوق السعودي المتزايدة، مع تسهيل تجربة الدفع الرقمي للمستخدمين. وتُعزز هذه الخطوة مكانة المملكة كواحدة من الدول الرائدة في مجال حلول التقنية المالية على مستوى العالم، وتدعم نمو رقمنة المدفوعات بنحو كبير.